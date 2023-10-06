Представители России не примут участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов, несмотря на приглашение

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Спирос Капралос ЕОК Легкая атлетика

Россия не примет участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов.

Член МОК Спирос Капралос сообщил, что представители России и Беларуси были приглашены к участию в генассамблее ЕОК по видеосвязи.

Однако, по информации Inside the Games, Россия не зарегистрировала ни одного участника, в то время как Беларусь приняла приглашение. 

Генассамблея ЕОК пройдет в Стамбуле 6 и 7 октября. На заседании будет присутствовать президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Капралос отметил, что ЕОК будет следовать примеру Международного олимпийского комитета в любых решениях по поводу участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. 

«Мы очень внимательно следим за тем, что делает МОК, и продолжим следовать рекомендациям МОК.

Конечно, на данный момент нет единого подхода со стороны международных федераций, и МОК еще не решил, допускать ли спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх в Париже.

Возможно, этот вопрос будет решен на сессии МОК на следующей неделе. Возможно, позже, так как постоянно происходят изменения», – сказал Капралос.

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2 комментария

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Сергей48
Почему не приняли приглашение? Разве не на таких площадках нужно работать и прилагать все усилия для решения вопроса по поводу участия? Странная позиция?
+2
0
+2
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Viks
"Возможно, этот вопрос будет решен на сессии МОК на следующей неделе." --- Не будет решён. Скользкий Бах будет тянуть резину и надеяться, что само рассосётся.
0
0
0
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