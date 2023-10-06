ОКР: «Практического смысла во взаимодействии с Европейскими олимпийскими комитетами сейчас нет. Адекватных действий от них ожидать не приходится»

В ОКР объяснили, почему Россия не примет участия в генассамблее ЕОК.

Ранее глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос сообщил, что представители России были приглашены к участию в генассамблее ЕОК по видеосвязи. Однако Россия не зарегистрировала ни одного участника.

«В свете очередного витка фарса, исполненного главой ЕОК в комментариях одному из прозападных новостных ресурсов, считает необходимым заявить следующее.

В июне 2022 года Олимпийский комитет России был безосновательно лишен возможности принять участие в Генеральной Ассамблее ЕОК – сначала в формате очного присутствия, а потом и по видеосвязи.

ОКР опротестовал действия ЕОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, требуя признать их незаконными и гарантировать наши права как полноправного члена организации.

Соответственно, после вынесения CAS решения по итогам проведенных в июле этого года слушаний будут приниматься решения о дальнейших шагах с нашей стороны.

Но практика последних двух лет показывает, что ожидать адекватных, неангажированных действий со стороны ЕОК, к сожалению, не приходится. Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке собрания нынешней Генассамблеи не значится.

К тому же ОКР до сих пор не получил ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск к проведенным с февраля 2022 года мероприятиям Европейских Олимпийских комитетов.

В связи с вышеизложенным практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет.

В эти дни ОКР проводит Форум Олимпийских советов с представительством всех регионов Российской Федерации, на котором обсуждаются вопросы развития отечественного спорта, в том числе в свете односторонних и незаконных ограничений со стороны «коллективного запада».

Наш приоритет – восстановление статуса-кво и содействие российским спортсменам и спортивным федерациям, пострадавшим, в том числе от незаконных действий ЕОК», – говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

Представители России не примут участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов, несмотря на приглашение