Станислав Поздняков: «Мы изыскали возможность поддержать олимпийцев, которые исключили для себя подписание каких-либо деклараций»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Станислав Поздняков рассказал о поддержке спортсменов, отстраненных от соревнований.

«Наш президент заявил, что участие в Олимпийских играх — решение каждого спортсмена. С этим согласилось все спортивное сообщество. Но есть скрытые смыслы под декларациями и рекомендациями по допуску наших спортсменов.

Уже сейчас есть серьезные ограничения, из-за чего сотни наших лидеров остаются за бортом. Не говоря уже о командных видах спорта, которые отлучены изначально. Хотя решение УЕФА определило новый ориентир в этом пространстве.

У спортсменов есть потери финансового характера. В этой связи вовремя подоспело поручение президента обеспечить возможность поощрения российских спортсменов. Это очень важный момент. Мы изыскали возможность поддержать олимпийцев, которые исключили для себя подписание каких-либо деклараций или заявлений и остаются незаконно лишенными возможности участвовать в чемпионатах мира, Европы и квалификационных турнирах.

Уверен, что это будет ответственный и своевременный шаг навстречу нашим спортсменам. Этот проект предусматривает выплаты олимпийской команде России, которые ранее выступали на Олимпийских играх, продолжают карьеру, но лишены возможности полноценно бороться за путевку на Игры», — сказал Поздняков.

Главная фобия нашего спорта – уход звезд в другие страны. На какие рычаги давит Россия, чтобы никто не уехал?

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