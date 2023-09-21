Матыцин об антидопинговой системе в России: «Пока не можем сказать, что у нас нулевая терпимость, но есть перспективы для развития»

Олег Матыцин рассказал об эффективности антидопинговой системы в России.

Об этом министр спорта высказался в Суздале, где проходит Всероссийский форум чистого спорта.

«Эта тема [чистого спорта] очень важная не только для нашей страны, но и при формировании культуры нашего молодого поколения, взрослых людей. Несмотря на то что нас хотят разделить, для государства важно взаимодействие со всеми организациями по созданию и укреплению развития системы антидопинга в РФ.

Если нас обвиняли, что у нас существует система допинга, чего у нас никогда не было, могу сказать – у нас очень эффективная система борьбы, это абсолютно точно есть, и это подтвердили многочисленные комиссии, представители ЮНЕСКО.

Самое главное – не надо смотреть на самые высокие международные инстанции. Мы сами для себя должны вырабатывать критерии и политику, результатом которой должен быть чистый спорт.

Я с уверенностью могу сказать – благодаря нашим совместным усилиям абсолютно точно существует одна из самых проактивных моделей и систем борьбы с допингом, профилактики допинга.

Это не только меры административного воздействия, хотя благодаря изменениям законодательства мы видим очень большие сдвиги в этой сфере. Но я не сторонник только административных мер надзора, важно формирование культуры», – подчеркнул Матыцин.

По словам министра, антидопинговая система в России показывает хорошую динамику.

«Если сравнивать результаты тестов и объем, который проводится в РФ нашими специалистами, то здесь точно статистика будет говорить о хорошей динамике очищения. Отдельные случаи есть, нечего скрывать, это вопрос взаимодействия с федерациями, с региональным центрами подготовки, тренерским составом. Пока мы не можем сказать, что у нас нулевая терпимость, но есть перспективы для развития.

Мы несем ответственность перед будущим российского спорта. В ближайшее время, я надеюсь, мы будем восстановлены, наши спортсмены будут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, но нельзя ориентироваться на международные стандарты.

Мы должны переоценить наши ресурсы, создавать новые форматы. Укрепляя региональный компонент, мы можем гарантировать, что создаем фундамент на многие годы вперед», – отметил министр.