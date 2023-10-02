Томас Бах: «МОК надеется, что в Париже выступят спортсмены из всех стран на условиях уважения и одинаковых правил для все»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Глава МОК высказался о равных условиях для всех участников Олимпийских игр.

«Международный олимпийский комитет надеется, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже выступят спортсмены из всех стран на условиях уважения и одинаковых правил для всех. 

Мы также надеемся, что эти Олимпийские игры будут всеобъемлющими в соответствии с олимпийским духом, что означает возможность участия спортсменов со всего мира, которые мирно соревнуются между собой, как это было на зимних Играх 2018 года в Пхенчхане, где участвовали спортсмены из КНДР, с учетом того что КНДР и Южная Корея до сих пор остаются в состоянии войны, несмотря на ядерную угрозу с обеих сторон.

И схожая ситуация была во время Игр в Токио, в которых участвовали спортсмены из стран, многие из которых, к сожалению, находились и продолжают находиться в состоянии войны.

Но там были представлены спортсмены со всего мира, что показывало миру, в чем заключается олимпийская миссия и олимпийский дух и как мир мог бы выглядеть, если бы все уважали одинаковые для всех правила, с уважением друг к другу.

Мы надеемся, что мы сумеем добиться этого и на Олимпиаде в Париже, во время, когда это, возможно, важно как никогда, потому что, к сожалению, войн стало еще больше», – сказал Бах во время Международного форума спортсменов в Лозанне.

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12 комментариев

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Виктор Войнов
Чувствую одинаковых правил для всех, ещё долго не будет
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SS19
Ага, завтра снова вопли мы с русскими не будем соревноваться, мы бойкотируем....их всех надо отстранить....
Утопические, популистские высказывания мистера Баха....
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Бартоломью Робертс
По поводу "одинаковых правил для всех", можно поподробней?
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Ебздрогыч
Бах, когда приходит домой и заходит на кухню, видит перед собой два стула. Долго выбирает на какой сесть и шлепается между ними. В итоге ест стоя.
+3
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Igorsm
Все только будут рады такому повороту событий, спорт создан для того чтобы примерять!
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Dmona1
ООО... Типичное этодругое.
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Виктор Ш.
Почему сборная России по волейболу не выступает сейчас на отборочном турнире к Олимпиаде? В знак уважения к ней что ли? Реально уже этого лицемера лучше б не слышать совсем.
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La Gushka
Правила одинаковы для всех, но для кого-то настолько одинаковы, что прямо противоположны.
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EPI
Все под нейтральным флагом и без гимна. Весёлая олимпиада намечается.
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Андрей Акименко
Ответ Виктор Войнов
Чувствую одинаковых правил для всех, ещё долго не будет
И не будет!
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Adjusted
Ответ Бартоломью Робертс
По поводу "одинаковых правил для всех", можно поподробней?
Наверное для него все страны одинаковые, просто некоторые одинаковые других.
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