Томас Бах: «МОК надеется, что в Париже выступят спортсмены из всех стран на условиях уважения и одинаковых правил для все»

Глава МОК высказался о равных условиях для всех участников Олимпийских игр.

«Международный олимпийский комитет надеется, что на Олимпийских играх 2024 года в выступят спортсмены из всех стран на условиях уважения и одинаковых правил для всех.

Мы также надеемся, что эти Олимпийские игры будут всеобъемлющими в соответствии с олимпийским духом, что означает возможность участия спортсменов со всего мира, которые мирно соревнуются между собой, как это было на зимних Играх 2018 года в Пхенчхане, где участвовали спортсмены из КНДР, с учетом того что КНДР и Южная Корея до сих пор остаются в состоянии войны, несмотря на ядерную угрозу с обеих сторон.

И схожая ситуация была во время Игр в Токио, в которых участвовали спортсмены из стран, многие из которых, к сожалению, находились и продолжают находиться в состоянии войны.

Но там были представлены спортсмены со всего мира, что показывало миру, в чем заключается олимпийская миссия и олимпийский дух и как мир мог бы выглядеть, если бы все уважали одинаковые для всех правила, с уважением друг к другу.

Мы надеемся, что мы сумеем добиться этого и на Олимпиаде в Париже, во время, когда это, возможно, важно как никогда, потому что, к сожалению, войн стало еще больше», – сказал Бах во время Международного форума спортсменов в Лозанне.