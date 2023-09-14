Глава НОК Беларуси: «Имеем ли мы, спортивные чиновники, право запрещать людям ехать на Олимпиаду? Я думаю, нет»

Теги МОК Париж-2024 НОК Беларуси ТАСС Виктор Лукашенко Легкая атлетика

Глава НОК Беларуси заявил, что спортсмены сами могут решать, ехать ли на ОИ.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов спорта и представителей силовых ведомств. 

«Во-первых, у нас фактически нет приглашения, поэтому о каком-то участии пока рано говорить. Если будет приглашение, МОК будет выдвигать соответствующие требования, какие-то условия.

Имеем ли мы, спортивные чиновники, право запрещать людям ехать? Я думаю, нет. Несмотря на обилие соревнований, каждый спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду и победить там.

Все спортсмены – взрослые люди, и они могут сами принять решение и чувствовать за него ответственность.  Поэтому они должны посмотреть, изучить все эти условия, всю информацию, сами принять решение: едут они с этим или нет.

Многие квалификационные соревнования уже прошли, на многие не отобрались, поэтому есть мнение, что это делается специально.

Но они [МОК] сами находятся в такой зоне неопределенности, они сами не знают, что дальше делать. Они привели к такой ситуации, когда сами не понимают, куда дальше идти», – сказал Виктор Лукашенко

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