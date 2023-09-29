Свищев об идее «золотой сотни»: «Это одно из предложений на совещании в Минспорта. Было обсуждение, но забросили в СМИ как решение»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Министерство спорта России переходы натурализация деньги Легкая атлетика

Дмитрий Свищев заявил, что проект «золотой сотни» спортсменов еще не принят.

Накануне замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Это одно из предложений одного из участников вчерашнего совещания. То есть это было обсуждение, но забросили в СМИ как решение.

Конечно, никакого такого решения нет. Поэтому разрабатываются меры поддержки спортсменов, и вчера было 100 различных вариантов. 

«Золотая сотня» — это один из вариантов, которые были предложены, но его еще никто не принял», — сказал депутат Госдумы Свищев

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Начитались комментов на спортсе и дали заднюю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Знаю первого номера этой сотни

Он дзюдоист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Регион-36
Видел какое то совещание, в лучших традициях полит/бюро комм/партии - впереди типо/передовики, которые всегда ЗА, что не скажи и хлопают в ладошки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael Boldyrev
Либо Свищев - Картаполов от спорта, либо это - первый его здравый коммент для Спортс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий