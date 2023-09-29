Свищев об идее «золотой сотни»: «Это одно из предложений на совещании в Минспорта. Было обсуждение, но забросили в СМИ как решение»

Дмитрий Свищев заявил, что проект «золотой сотни» спортсменов еще не принят.

Накануне замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Это одно из предложений одного из участников вчерашнего совещания. То есть это было обсуждение, но забросили в СМИ как решение.

Конечно, никакого такого решения нет. Поэтому разрабатываются меры поддержки спортсменов, и вчера было 100 различных вариантов.

«Золотая сотня» — это один из вариантов, которые были предложены, но его еще никто не принял», — сказал депутат Госдумы .