Комиссия спортсменов МОК 1 октября обсудит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях
Комиссия спортсменов МОК обсудит рекомендации по допуску россиян к соревнованиям.
Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Международный форум спортсменов пройдет 1-2 октября в Лозанне.
«Рекомендации международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будут представлены комиссией спортсменов МОК и обсуждены участниками в первый день форума», – говорится в сообщении.
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