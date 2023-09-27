Комиссия спортсменов МОК 1 октября обсудит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях

Комиссия спортсменов МОК обсудит рекомендации по допуску россиян к соревнованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Международный форум спортсменов пройдет 1-2 октября в Лозанне.

«Рекомендации международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будут представлены комиссией спортсменов и обсуждены участниками в первый день форума», – говорится в сообщении.