Комиссия спортсменов МОК 1 октября обсудит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях

Теги МОК Олимпийская сборная России Легкая атлетика

Комиссия спортсменов МОК обсудит рекомендации по допуску россиян к соревнованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета. 

Международный форум спортсменов пройдет 1-2 октября в Лозанне.

«Рекомендации международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов будут представлены комиссией спортсменов МОК и обсуждены участниками в первый день форума», – говорится в сообщении. 

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2 комментария

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sergpn
Единогласно скажут нет, это же очевидно.
+6
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D-eisler@yandex.ru
а еще измерят размер черепа
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0
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