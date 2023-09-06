Глава ВФЛА о смене спортивного гражданства: «Всего четверо у нас сменили, из которых трое – по семейным обстоятельствам»

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА чемпионат России Петр Иванов Королева российского спорта Легкая атлетика

Петр Иванов заявил, что в легкой атлетике нет проблемы смены гражданства.

«Мы научились жить без международных турниров. Мы организовали проект «Королева российского спорта», призовой фонд турнира составил 42 миллиона рублей в 2022 году и 52 миллиона – в 2023‑м. В российских стартах принимали участие спортсмены из Беларуси, Турции.

Мы планируем направлять наших спортсменов на международные коммерческие старты, которые не входят в календарь World Athletics и в которых мы можем участвовать.

Чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске вошел в топ‑10 рейтинга турниров World Athletics из 221 соревнования.

Были опасения по поводу смены спортивного гражданства. Всего четверо у нас сменили, из которых трое – по семейным обстоятельствам. Так что в нашем виде нет проблемы смены спортивного гражданства», – сказал глава ВФЛА.

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