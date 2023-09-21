Матыцин о выплатах призерам ОИ: «После того, как МОК определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании»
В Минспорте высказались о выплатах российским призерам Олимпийских игр.
Следующая Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
«У нас бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призерам Олимпийских игр. После того, как Международный олимпийский комитет (МОК) определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании.
Но ни в коей мере государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
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О, самых обездоленных нашли в нашем государстве
Кстати, когда начнут приговаривать к высшей мере социальной защиты жулье от спорта?