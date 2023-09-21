Матыцин о выплатах призерам ОИ: «После того, как МОК определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 Легкая атлетика

В Минспорте высказались о выплатах российским призерам Олимпийских игр.

Следующая Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

«У нас бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призерам Олимпийских игр. После того, как Международный олимпийский комитет (МОК) определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании.

Но ни в коей мере государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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7 комментариев

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Wiley Fox
Но ни в коей мере государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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О, самых обездоленных нашли в нашем государстве

Кстати, когда начнут приговаривать к высшей мере социальной защиты жулье от спорта?
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Viks
"государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов" --- Так они же уже будут НЕ ваши, а нейтральные.
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Grads
Если будут выступать под нейтральным флагом и без гимна, то какие могут быть выплаты?!
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Е...С
Подписывайте, что хотите, а мы вас за это премировать будем.
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Юра Плисецкий
Ответ Viks
"государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов" --- Так они же уже будут НЕ ваши, а нейтральные.
Нейтральные за свой счёт.
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