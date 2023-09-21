Матыцин о выплатах призерам ОИ: «После того, как МОК определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании»

В Минспорте высказались о выплатах российским призерам Олимпийских игр.

Следующая Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

«У нас бюджетом предусмотрена выплата призовых победителям и призерам Олимпийских игр. После того, как Международный олимпийский комитет (МОК) определит регламент участия российских спортсменов и их статус, будет принято решение о премировании.

Но ни в коей мере государство никогда не откажется от мер социальной защиты и материальной поддержки наших спортсменов и тренеров», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.