РУСАДА о претензиях WADA: «В круг вопросов национальной антидопинговой организации не входит изменение законодательства РФ»

Теги допинг WADA РУСАДА Легкая атлетика

РУСАДА сделало заявление по поводу решения WADA не восстанавливать организацию.

22 сентября WADA заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу «из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени».

«В круг вопросов национальной антидопинговой организации, каковой является РУСАДА, согласно статье 20.5 Всемирного антидопингового кодекса (далее – Кодекс), не входит изменение законодательства Российской Федерации.

РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие‑либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы.

В статье 23.2 Кодекса говорится следующее: «Подписавшиеся стороны должны обеспечить выполнение положений Кодекса посредством принятия политик, уставных документов, правил и регламентов в соответствии со своими полномочиями и сферой ответственности».

Кодекс внедрен в России посредством Общероссийских антидопинговых правил в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329‑ФЗ.

РУСАДА, в рамках функций и полномочий агентства, предприняты исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия агентства. На данный момент со стороны WADA нареканий по работе РУСАДА в рамках исполнения решения CAS не поступило.

В настоящее время РУСАДА изучает полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением WADA. В случае уведомления вопрос об оценке соответствия может быть передан на рассмотрение в Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне.

РУСАДА продолжает выполнять все функции без каких‑либо ограничений и в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и регламентов», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

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8 комментариев

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Igorsm
Боже когда они уже отстанут от нас!
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Андрей Балабаев
Что и требовалось доказать. А завтра вада скажет что для восстановления надо закрыть все спортшколы страны. Интересно, и тогда найдутся защитнички этой конторы и скажут что это не политика, а мы единственные из всего мира "неправильные"?
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papadok
Я не за белых и не за красных. Но может ли кто-нибудь объяснить, если законодательство РФ не соответствует каким-либо принципам ВАДА, каким образом была вообще возможна организация РУСАДА и его функционирование до отстранения?
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Александр Константинов
Уверен, через каких-нибудь 10 лет выйдет где-то расследование, что какие-то другие страны жрали допинг пачками, а ВАДА всё это моргало либо не заметило. И тогда получится, что схлопотали только мы, а остальные отделались. Эту контору давно пора слать на все четыре.
+3
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tull
Ответ papadok
Я не за белых и не за красных. Но может ли кто-нибудь объяснить, если законодательство РФ не соответствует каким-либо принципам ВАДА, каким образом была вообще возможна организация РУСАДА и его функционирование до отстранения?
Уж виноват ты в том, что хочется мне кушать. Никогда не восстановят, пока не поменяется полит позиция.
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dimonivanov
Круто, с 2007 действует законодательство, и только сейчас к нему возникли вопросы. Вот интересно, раз Микронезия, Вануату и Науру выступают под своими флагами, там видимо идеальное анти допинговое законодательство?
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Irina Kistler
Ответ Igorsm
Боже когда они уже отстанут от нас!
когда некого будет доставать, грустно, но факт )
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