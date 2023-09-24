РУСАДА о претензиях WADA: «В круг вопросов национальной антидопинговой организации не входит изменение законодательства РФ»

РУСАДА сделало заявление по поводу решения WADA не восстанавливать организацию.

22 сентября WADA заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу «из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени».

«В круг вопросов национальной антидопинговой организации, каковой является РУСАДА, согласно статье 20.5 Всемирного антидопингового кодекса (далее – Кодекс), не входит изменение законодательства Российской Федерации.

РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие‑либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы.

В статье 23.2 Кодекса говорится следующее: «Подписавшиеся стороны должны обеспечить выполнение положений Кодекса посредством принятия политик, уставных документов, правил и регламентов в соответствии со своими полномочиями и сферой ответственности».

Кодекс внедрен в России посредством Общероссийских антидопинговых правил в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329‑ФЗ.

РУСАДА, в рамках функций и полномочий агентства, предприняты исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия агентства. На данный момент со стороны WADA нареканий по работе РУСАДА в рамках исполнения решения CAS не поступило.

В настоящее время РУСАДА изучает полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением WADA. В случае уведомления вопрос об оценке соответствия может быть передан на рассмотрение в Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне.

РУСАДА продолжает выполнять все функции без каких‑либо ограничений и в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и регламентов», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии WADA