Депутат Ревенко: «Претензии WADA предвзятые и носят дискриминационный характер. Идет придирка и цепляние к словам и формулировкам»

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA РУСАДА Евгений Ревенко Легкая атлетика

Депутат Евгений Ревенко оценил решение WADA не восстанавливать РУСАДА.

«Мы как главный законодательный орган страны работали, работаем и будем продолжать работать с РУСАДА и другими органами, министерством спорта России, по совершенствованию антидопингового законодательства. Мы все за чистый спорт. Но считаем, что международная общественная организация не может и не должна диктовать, какие национальные законы и правила действуют у нас.

Я защищал законопроект о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте, где расширялись права РУСАДА. Мы благополучно приняли закон и расширили права РУСАДА. Если в первом чтении еще были какие-то вопросы и критические замечания, то к третьему их не осталось.

То, что сейчас происходит, подтверждает позицию более радикально настроенных коллег, которые в самом начале нашего пути говорили, что не надо идти на поводу у WADA и ничего вносить. Потому что, как говорили критики, проблема не в несоответствии законодательству, а проблема в предвзятом отношении WADA по отношению к российскому спорту.

И что задача – максимально долго не восстанавливать РУСАДА. Мы внесли необходимые изменения в наше законодательство и расширили права РУСАДА, но РУСАДА не восстановлено.
 
Я имею в виду, что претензии WADA предвзятые и носят дискриминационный характер. Идет придирка и цепляние к словам и формулировкам. У нашего и зарубежных законодательств зачастую идентичные понимания антидопинговых терминов, и кстати говоря, у нас меры иногда даже жестче.

Не восстанавливать – это не из области юриспруденции и этики, это из области политики, чем Банька и занимается», – рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ.

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии WADA

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex_V69
А можно где-нибудь узнать, что конкретно не устраивает WADA? А то второй день копья ломаются, а суть проблемы до сих пор не ясна.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rosina Watson
💯 right. I’m not Russian, but this is political blackmail.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Вот так же и суд Валиевой пройдёт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
imaxim
Какой же Ревенко был прекрасным журналистом в 90-е годы.
И как лихо переобулся, когда пришло время
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sav187
Так измените слова, чтоб к ним не цеплялись - это если дело действительно в словах. Куда уж проще! Перестаньте говорить глупости, и проклятая вада вас наконец признает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий