Депутат Ревенко: «Претензии WADA предвзятые и носят дискриминационный характер. Идет придирка и цепляние к словам и формулировкам»

Депутат Евгений Ревенко оценил решение WADA не восстанавливать РУСАДА.

«Мы как главный законодательный орган страны работали, работаем и будем продолжать работать с РУСАДА и другими органами, министерством спорта России, по совершенствованию антидопингового законодательства. Мы все за чистый спорт. Но считаем, что международная общественная организация не может и не должна диктовать, какие национальные законы и правила действуют у нас.

Я защищал законопроект о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте, где расширялись права РУСАДА. Мы благополучно приняли закон и расширили права РУСАДА. Если в первом чтении еще были какие-то вопросы и критические замечания, то к третьему их не осталось.

То, что сейчас происходит, подтверждает позицию более радикально настроенных коллег, которые в самом начале нашего пути говорили, что не надо идти на поводу у WADA и ничего вносить. Потому что, как говорили критики, проблема не в несоответствии законодательству, а проблема в предвзятом отношении WADA по отношению к российскому спорту.

И что задача – максимально долго не восстанавливать РУСАДА. Мы внесли необходимые изменения в наше законодательство и расширили права РУСАДА, но РУСАДА не восстановлено.



Я имею в виду, что претензии WADA предвзятые и носят дискриминационный характер. Идет придирка и цепляние к словам и формулировкам. У нашего и зарубежных законодательств зачастую идентичные понимания антидопинговых терминов, и кстати говоря, у нас меры иногда даже жестче.

Не восстанавливать – это не из области юриспруденции и этики, это из области политики, чем Банька и занимается», – рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ.

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит критерии WADA