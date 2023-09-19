«Возможность выступить на Играх будет у единичных представителей видов спорта». Поздняков ответил Матыцину на слова о 180 спортсменах на Олимпиаде
Глава ОКР считает, что на Игры-2024 поедут единичные спортсмены из России.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян к стартам в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов спорта и представителей силовых ведомств.
Министр спорта России Олег Матыцин 12 сентября заявил: «Порядка 180 – максимальное число российских спортсменов, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024».
«Думаю, министр знает, о чем говорит. У меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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