«Возможность выступить на Играх будет у единичных представителей видов спорта». Поздняков ответил Матыцину на слова о 180 спортсменах на Олимпиаде

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Олег Матыцин Париж-2024 Легкая атлетика

Глава ОКР считает, что на Игры-2024 поедут единичные спортсмены из России.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян к стартам в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов спорта и представителей силовых ведомств.

Министр спорта России Олег Матыцин 12 сентября заявил: «Порядка 180 – максимальное число российских спортсменов, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024».

«Думаю, министр знает, о чем говорит. У меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Раньше были прогнозы по медалям, теперь прогноз сколько спортсменов доедет по игр. Верной дорогой идем, товарищи!
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Zlodimir
Ответ Ебздрогыч
Раньше были прогнозы по медалям, теперь прогноз сколько спортсменов доедет по игр. Верной дорогой идем, товарищи!
Ну так можно дойти и до того, что будем опять гадать, а сколько потом пожелает добровольно вернуться…
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kutavlik
Они даже на своем бюрократическом уровне не могут договориться, какие цифры народу вещать!!!! Каждый свои крысиные интересы блюдет...
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Владимир Беспутин
Надоело уже их балабольство
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AERN
С этой лгбтпиадой никак не успокоятся. Можно их факел нашим газом как из пожарного рукава на всю мощь, чтобы сжечь всех их там ))
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Дмитрий Джи
Ответ Владимир Беспутин
Надоело уже их балабольство
да, заедало, мягко говоря
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