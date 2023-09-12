Олег Матыцин: «Порядка 180 – максимальное число российских спортсменов, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал, сколько россиян могут принять участие в Играх в Париже.

«Порядка 180 – максимальное число спортсменов, которые могут принять участие, учитывая сроки, регламенты и то, что в командных видах спорта и командных дисциплинах не смогут принять участие.

Но мы продолжаем подготовку. Надеюсь, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх», – отметил министр спорта РФ.

«К сожалению, кроме как в индивидуальном статусе, не представляя сборную России, наши спортсмены на сегодняшний день (по‑другому) не смогут никак участвовать», – сказал Матыцин в эфире «Матч ТВ».

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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9 комментариев

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GibsonFlyingV
Противно смотреть на такое позорное переобувание. Стыдно
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Александр Скворцов
Если будет реальная возможность, то надо участвовать.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
За медальки - ДА
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Волька-ибн-Алёша
о как
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Владимир Беспутин
Я не понимаю чиновников российского спорта. Хотят и рыбку съесть и
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Lina Starkova
Какие 180 ? Удивлюсь, если даже 10 человек допустят ?
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Kuryanin
Утроение двадцати! Еще шестьдесят! Стооо вооосемьдесят!
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kutavlik
А ведь еще пару месяцев назад этот, совсем нам не товарищ, другие песни пел: "Да как же мы без флага и гимна и т.д. и т.п."!!!!!
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kutavlik
Ответ Владимир Беспутин
Я не понимаю чиновников российского спорта. Хотят и рыбку съесть и
А вот второго еще больше хотят!!!
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