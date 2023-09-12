Олег Матыцин: «Порядка 180 – максимальное число российских спортсменов, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024»

Олег Матыцин рассказал, сколько россиян могут принять участие в Играх в Париже.

«Порядка 180 – максимальное число спортсменов, которые могут принять участие, учитывая сроки, регламенты и то, что в командных видах спорта и командных дисциплинах не смогут принять участие.

Но мы продолжаем подготовку. Надеюсь, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх», – отметил министр спорта РФ.

«К сожалению, кроме как в индивидуальном статусе, не представляя сборную России, наши спортсмены на сегодняшний день (по‑другому) не смогут никак участвовать», – сказал Матыцин в эфире «Матч ТВ».

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?