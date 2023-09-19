Поздняков о том, будет ли ОКР поддерживать команду в Париже-2024: «Фактически МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов»

Станислав Поздняков высказался о финансировании атлетов в Париже-2024.

– Будете ли вы компенсировать финансовые издержки для спортсменов, которые решат ехать на ОИ?

– На этот вопрос ответ очень простой: открываем рекомендации МОК от 28 марта и находим пункт, где сказано о спортсменах, которые выбрали путь нейтрализации.

Они должны ассоциироваться не только со своими национальными комитетами, но и с НОК. Фактически МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов, – рассказал глава Олимпийского комитета России ( ).

На самом деле рекомендации МОК от 28 марта не относятся к выступлению российских спортсменов в Париже-2024 и Милане-2026. МОК до сих пор не определился с допуском россиян к Олимпийским играм и не определил критерии.

Вот, что говорится в рекомендациях: «Исполком МОК подтвердил, что данные рекомендации не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом на Олимпийских играх в Париже-2024 или зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине-2026.

МОК примет это решение в соответствующее время. по своему усмотрению и без каких-либо обязательств по результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований».

К тому же российские спортсмены согласно этим рекомендациям уже выступили на ряде международных турниров – в том числе на чемпионатах мира. К примеру, в эти дни российские борцы принимают участие в ЧМ в Белграде.

«Унизительная нейтрализация – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит