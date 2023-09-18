Глава Федерации скейтбординга России: «В ближайшие недели будут критерии допуска. Не думаю, что будут требования подписать декларации или осудить что-либо»

В Федерации скейтбординга России оценили шансы отобраться на Олимпиаду-2024.

Ранее Международная федерация скейтбординга (World Skate) решила допустить российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе.

«На Олимпиаду в Париже нам уже не отобраться. Только если будет исключительное решение, например, добавят дополнительную квоту для нейтральных спортсменов.

И говорить, что мы счастливы от таких форм допуска к соревнованиям, – преждевременно. Хочется также сказать, что сейчас нам важно действовать в кооперации с другими нашими федерациями по видам спорта, Минспортом и Олимпийским комитетом России, обмениваться опытом в текущих условиях.

Ближайшим соревнованием, на котором мы сможем выступить, может стать чемпионат мира в Шардже в январе-феврале 2024 года. Он отборочный, но мы уже не успеем набрать квалификационных баллов.

Пропустив одно-два соревнования, догнать остальных не получится. Здесь надо понимать, что мы пропустили больше, и это отставание нам не догнать», – сказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

World Skate в ближайшие недели должна утвердить критерии допуска россиян.

«Я как раз летал сейчас в Лозанну, чтобы лично обсудить текущую ситуацию с президентом международной федерации. Ее отношение к нам, к слову, по-прежнему лояльное, как и всегда было.

Они сохранили мне статус посла международной федерации, а проведенный нами в начале сентября в Москве Grand Skate Tour получил высокую оценку. В течение ближайших недель будут разработаны критерии допуска.

Желание президента международной федерации таково, чтобы эти критерии были выполнимы для нас, чтобы были учтены наши предложения. Мы также перейдем в режим работы по данному вопросу.

Не думаю, что там будут требования подписать декларации или осудить что-либо, но руководство международной федерации говорит о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) проводит жесткую линию», – отметил Вдовин.