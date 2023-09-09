Глава НОК Беларуси: «Будем ждать приглашения на Олимпиаду в Париже. МОК и федерации до сих пор не приняли решение»

Глава НОК Беларуси заявил, что страна ждет приглашения на Олимпиаду-2024.

Белорусские спортсмены, как и российские, были отстранены большинством международных федераций от соревнований из-за ситуации на Украине.

«Что касается участия нашей команды в Олимпийских играх, то приглашения до сих пор нет.

Около месяца назад они должны были разослать их, но Международный олимпийский комитет и федерации до сих пор не приняли решение. Мы будем ждать», – заявил Виктор Лукашенко.

«Что касается международного спортивного движения, то наша страна достаточно активно принимает участие в нем. Мы уже приглашены на различные чемпионаты мира, однако пока в нейтральном статусе.

Это не совсем справедливо, но пока это так. Есть у нас результаты, и достаточно неплохие, особенно среди молодежи», – приводит слова Лукашенко БелТА.