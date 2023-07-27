Фетисов о допуске украинцев к турнирам с россиянами: «Не уверен, что это повлияет на решение МОК по Олимпиаде»

Вячеслав Фетисов считает, что решение Минспорта Украины не повлияет на позицию МОК по ОИ.

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси, выступающими в нейтральном статусе.

«Не знаю, как это решение связано с решением по Олимпиаде.

Я не уверен, что это как-то повлияет на МОК в этом плане», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

НОК Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.