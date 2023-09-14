Станислав Поздняков: «Правильно сказал глава государства, что олимпийское движение идет к деградации. Отсутствие правил приводит к хаосу»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков осудил федерации, не вернувшие россиян на турниры.

«Все шло абсолютно четко по плану, все понимали, что рано или поздно мы должны прийти к отправной точке. Но появились рекомендации (Международного олимпийского комитета) 28 марта. И эти рекомендации на 180 градусов развернули все те решения, которые были приняты на олимпийском саммите в декабре прошлого года. Эти рекомендации стали по своей сути неким запретом и барьером для участия наших спортсменов в соревновательной деятельности.

Что происходит с рекомендациями? 28 марта они были изданы, многие федерации решили на тех или иных условиях вернуть российских спортсменов. А остальные? Допустим, легкая атлетика. Почему они решили не возвращать? Почему МОК не делает никаких внушений? Получается, дорога в одну сторону. Если федерация бокса принимает свое решение и потом несет несправедливое наказание со стороны МОК, а когда делают зеркальные решения в другом виде спорта, им не выписывается никакого наказания.

Это формирует наше восприятие международного олимпийского движения в том виде, в котором оно существует сейчас.

Правильно сказал глава государства, что олимпийское движение идет к деградации. Отсутствие правил приводит к хаосу. Потому что все соревнования должны быть основаны на правилах. Это и есть фундамент олимпийского движения.

Мы понимаем спортсменов, которые, несмотря на несправедливые условия, хотят продолжить карьеру. Это право каждого спортсмена. Каждый спортсмен может пойти на путь нейтрализации. Я называю вещи своими именами: это называется нейтрализации. Если кто‑то хочет встать на этот путь, это моральный выбор каждого, как и сказал Владимир Владимирович»,  – отметил глава Олимпийского комитета России.

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2 комментария

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Viks
Почему МОК не делает никаких внушений?" --- Потому что МОК не начальник для международных федераций. Не знал, Поздняков?
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Viks
"Если кто‑то хочет встать на этот путь, это моральный выбор каждого, как и сказал Владимир Владимирович» --- А он такое говорил? Шалишь, Поздняков! Свои слова за слова дорого Леонида.., тьфу, Владимира Владимировича выдаёшь.
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