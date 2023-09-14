Станислав Поздняков: «Правильно сказал глава государства, что олимпийское движение идет к деградации. Отсутствие правил приводит к хаосу»

Станислав Поздняков осудил федерации, не вернувшие россиян на турниры.

«Все шло абсолютно четко по плану, все понимали, что рано или поздно мы должны прийти к отправной точке. Но появились рекомендации (Международного олимпийского комитета) 28 марта. И эти рекомендации на 180 градусов развернули все те решения, которые были приняты на олимпийском саммите в декабре прошлого года. Эти рекомендации стали по своей сути неким запретом и барьером для участия наших спортсменов в соревновательной деятельности.

Что происходит с рекомендациями? 28 марта они были изданы, многие федерации решили на тех или иных условиях вернуть российских спортсменов. А остальные? Допустим, легкая атлетика. Почему они решили не возвращать? Почему МОК не делает никаких внушений? Получается, дорога в одну сторону. Если федерация бокса принимает свое решение и потом несет несправедливое наказание со стороны МОК, а когда делают зеркальные решения в другом виде спорта, им не выписывается никакого наказания.

Это формирует наше восприятие международного олимпийского движения в том виде, в котором оно существует сейчас.

Правильно сказал глава государства, что олимпийское движение идет к деградации. Отсутствие правил приводит к хаосу. Потому что все соревнования должны быть основаны на правилах. Это и есть фундамент олимпийского движения.

Мы понимаем спортсменов, которые, несмотря на несправедливые условия, хотят продолжить карьеру. Это право каждого спортсмена. Каждый спортсмен может пойти на путь нейтрализации. Я называю вещи своими именами: это называется нейтрализации. Если кто‑то хочет встать на этот путь, это моральный выбор каждого, как и сказал Владимир Владимирович», – отметил глава Олимпийского комитета России.