Васильев об исключении Позднякова из состава комиссии МОК: «Жалко тех, кто принимает такие решения. Придет время, когда они позовут нас обратно»
Дмитрий Васильев объяснил беспомощностью исключение Позднякова из комиссии МОК.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе.
«России в данном случае никак не навредили. Наоборот, Россия в данной ситуации только выигрывает, ведь все, что делается абсолютно незаконно и несправедливо, делает честь той стране, с которой так обращаются. А те, кто это делает, показывают свою озлобленность и беспомощность.
И такие шаги, конечно, приближают конец всего этого беззакония, которое сейчас организовал Международный олимпийский комитет. К этому шагу можно относиться только философски – жалко их, тех, кто принимает такие решения.
Совершенно очевидно, что все равно придет время, когда именно они придут к нам. Не мы попросимся, а они придут и позовут нас обратно. Только разговор тогда будет совершенно другой. И повестку будут определять не они, а те, кто оставался приверженцем идеи, что спорт – вне политики», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
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