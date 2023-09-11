Васильев об исключении Позднякова из состава комиссии МОК: «Жалко тех, кто принимает такие решения. Придет время, когда они позовут нас обратно»

Дмитрий Васильев объяснил беспомощностью исключение Позднякова из комиссии МОК.

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии по олимпийской программе.

«России в данном случае никак не навредили. Наоборот, Россия в данной ситуации только выигрывает, ведь все, что делается абсолютно незаконно и несправедливо, делает честь той стране, с которой так обращаются. А те, кто это делает, показывают свою озлобленность и беспомощность.

И такие шаги, конечно, приближают конец всего этого беззакония, которое сейчас организовал Международный олимпийский комитет. К этому шагу можно относиться только философски – жалко их, тех, кто принимает такие решения.

Совершенно очевидно, что все равно придет время, когда именно они придут к нам. Не мы попросимся, а они придут и позовут нас обратно. Только разговор тогда будет совершенно другой. И повестку будут определять не они, а те, кто оставался приверженцем идеи, что спорт – вне политики», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.