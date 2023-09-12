Олег Матыцин: «Допускаем, что часть наших спортсменов поучаствуют в Олимпиаде. Но без подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства»

Министр спорта Олег Матыцин назвал условие участия россиян в Олимпиаде-2024.

«Не понимаю, почему этому (участию российских спортсменов в Играх) уделяют большое внимание и ставят это в качестве приоритета. Да, большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. Но объективно туда спортсмены уже не поедут.

И наша задача сейчас находиться в диалоге с и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода «красной черты» – подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства.

Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие. В этом историческом отрезке это, наверное, правильный шаг», – сказал во время Восточного экономического форума (ВЭФ).