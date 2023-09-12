Олег Матыцин: «Допускаем, что часть наших спортсменов поучаствуют в Олимпиаде. Но без подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Министр спорта Олег Матыцин назвал условие участия россиян в Олимпиаде-2024.

«Не понимаю, почему этому (участию российских спортсменов в Играх) уделяют большое внимание и ставят это в качестве приоритета. Да, большая часть спортсменов сборной России уже не сможет принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации. Это неправильно, это дискриминация и политизация, это всем понятно. Но объективно туда спортсмены уже не поедут.

И наша задача сейчас находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, кто пока имеет возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода «красной черты» – подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства.

Допускаем и надеемся, что часть спортсменов примут участие. В этом историческом отрезке это, наверное, правильный шаг», – сказал Матыцин во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

3 комментария

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Алар
Не пойму кто ставит условия: МОК или Министерство спорта РФ? Похоже все как обычно в российской истории и Матыцин с прочими чиновниками опять перепутали Отечество с Вашим Превосходительством!
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Лимит Лимитович
Очень четко на самом деле прослеживается в речах чиновников, что это политика отдельных лиц, а не государства в целом. По-хорошему, все эти лица должны действовать в интересах граждан страны, но у нас получается всё наоборот
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Melnikov1968
Если министр спорта не понимает, почему такое внимание уделяется участию спортсменов РФ в ОИ-2024,то ему необходимо подать в отставку. Такие вещи необходимо понимать, все-таки не частным магазином заведуешь.
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