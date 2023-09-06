Замминистра спорта РФ Морозов об Олимпиаде-2024: «Понимаем, что в большинстве видов уже не можем принять участие»

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Париж-2024 Алексей Морозов Легкая атлетика

В Минспорте заявили, что Россия пропустит Олимпиаду в большинстве видов спорта.

«Несмотря на санкционные ограничения в отношении российского спорта, мы оставили работающими две программы, которые у нас есть. Безусловно, включили в эти программы план А и план Б, решения по ним принимались еще в прошлом и позапрошлом году.

Сейчас работает план Б по подготовке к Олимпийским играм 2024 года в Париже, мы понимаем, какая сейчас ситуация – в большинстве видов спорта, особенно в командных и игровых, уже не можем принять там участие.

Но мы говорим о том, что там, где мы допущены, мы должны участвовать. На сегодняшний день по 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования», – сказал заместитель министра спорта Алексей Морозов.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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10 комментариев

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Atsuktuvas
То есть, за ближайший год мы всех не победим и никто к нам на коленях не приползет ? Однако...
+5
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Yan D
Ответ Ебздрогыч
Мне вот интересно, на фига у министра спорта целых 6 заместителей?
А в загнивающих Штатах вообще нет такого министра🤔
+2
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Диметрио21
Спорт в стране развален окончательно.
+1
0
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Viks
"мы говорим о том, что там, где мы допущены, мы должны участвовать. --- Там каких-то спортсменов предателями объявляли, а ЭТОТ тогда кто?
+2
-2
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Ебздрогыч
Мне вот интересно, на фига у министра спорта целых 6 заместителей?
+2
-2
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Христиан Юла
Даже если международные федерации и допустят, то орг. комитет Олимпиады поступит иначе. Если что случится, то им отвечать, а не международным федерациям. Так и скажут.
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Андрей Королёв
Так неожиданно
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Человек_Легенда
На летних играх как раз командные виды и интернсно смотреть. А если допустят одного бегуна и одного носителя бутылок воды, то кому от этого легче то станет?)
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ash918
А что не только на Олимпиаде-2024, понимаете? :)
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Crenk
Ответ Atsuktuvas
То есть, за ближайший год мы всех не победим и никто к нам на коленях не приползет ? Однако...
Это как Путин пожелает
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