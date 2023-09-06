Замминистра спорта РФ Морозов об Олимпиаде-2024: «Понимаем, что в большинстве видов уже не можем принять участие»

В Минспорте заявили, что Россия пропустит Олимпиаду в большинстве видов спорта.

«Несмотря на санкционные ограничения в отношении российского спорта, мы оставили работающими две программы, которые у нас есть. Безусловно, включили в эти программы план А и план Б, решения по ним принимались еще в прошлом и позапрошлом году.

Сейчас работает план Б по подготовке к Олимпийским играм 2024 года в , мы понимаем, какая сейчас ситуация – в большинстве видов спорта, особенно в командных и игровых, уже не можем принять там участие.

Но мы говорим о том, что там, где мы допущены, мы должны участвовать. На сегодняшний день по 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования», – сказал заместитель министра спорта Алексей Морозов.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?