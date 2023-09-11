Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»

Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде качестве индивидуальных атлетов.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом.

Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведется. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений.

Мы хорошо движемся по пути популяризации спорта как такового, и это здорово, здоровый образ жизни, вовлеченность населения в спорт растет. Но спорт высших достижений – это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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