Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Дмитрий Песков Легкая атлетика

Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде качестве индивидуальных атлетов.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом.

Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведется. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений.

Мы хорошо движемся по пути популяризации спорта как такового, и это здорово, здоровый образ жизни, вовлеченность населения в спорт растет. Но спорт высших достижений – это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оказывается, мировой спорт не порвал с Россией. Но история с Федотовым и вердикт по Валиевой могут увести в пропасть

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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55 комментариев

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naPmu3aH
ну вот, и "несгибаемые" прогнулись.... :)

Как интересно теперь чувствуют себя те, кто забежал впереди паровоза и уже пообещал что без флага и гимна на Олимпиады никто не поедет (а кто поедет - будет объявлен предателем и проклят)?
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delM
Путин: "Я иногда послушаю его (Пескова), такую дичь несет".
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Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
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ахахахахахахахахаха чел отстаивает честь Терюшкова, видел ли спорц куда более грандиозный зашквар?
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Olga.t
Ответ naPmu3aH
ну вот, и "несгибаемые" прогнулись.... :) Как интересно теперь чувствуют себя те, кто забежал впереди паровоза и уже пообещал что без флага и гимна на Олимпиады никто не поедет (а кто поедет - будет объявлен предателем и проклят)?
Они привычные, сменная обувь всегда под рукой.
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delM
Ему то наверно очень хочется туда. Плюшки и т.д. То есть мужчины России должны воевать, за то, чтоб кто-то без флага и гимна соревновался. Странная позиция у представители президента РФ. Он же его дискредитирует.
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Говорящая голова
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serginn
Кто это "мы"? (с)
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Ебздрогыч
Терюшков, переобувайся!
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ serginn
Кто это "мы"? (с)
Мы - Усы
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Лиана
Пускай откажутся от всей гос поддержки и премиальных
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Oleg Olegov
Cпецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков рассказал участникам ВЭФ, что «дрон» - это «почти что то же самое что дрын, но только летающий».
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Viks
Песков: «Знаем, что будут --- Они с Навкой знают или они с Путиным?
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expertmer2020
Патриотизм - быть россиянином на ОИ.
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centavr1
Мы испытываем стыд не потому, что совершаем ошибки, а потому, что наше унижение видят все.
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Е...С
Пескова еще не уволили? Уже давно пора.
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Михаил Иванов
Да без проблем , на свои деньги , оплатить все расходы , форма , тренировки ....Только за свои , вперёд к звёздам !
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арап Петра Великого
Песков: врагам России не найдется места в стране
«Для тех, кто стал врагами РФ, вероятно, вряд ли найдется место в России». Он также высказал мнение, что те, кто уехал из страны рано или поздно вернутся, так как в России присутствует стабильность в экономике.
https://rg.ru/2023/09/11/peskov-vragam-rossii-vriad-li-najdetsia-mesto-v-strane.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В России 1937 год. С Новым Годом, товарищи ((
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Александр Скворцов
Ну вот! Устами Пескова сказал Царь. Что и требовалось сказать! Надеюсь, что всё кто был против выступления без флага и гимна, теперь мгновенно переобуются! Теперь те, кто будет против мнения Царя, будет признан как минимум предателем. Сейчас из всех утюгов мы услышим, что надо непременно ехать, в том числе и на Матч ТВ в передаче "Есть тема".
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Джанлука Нальюка
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
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Терюшков в принципе эталонный холуй.
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Алексей Ильин
Ответ expertmer2020
Лично мы потратили много сил, чтобы услышать подобное заявление.
Кто "мы"? "Мы - Николай II"? XD
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Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Да при том, что такие как ты страну предают, а не олигархов. Хотя кому я это объясняю? Для инфантильных эгоистов личные обидки это священная корова, которая начисто перекрывает доводы разума и совести.
Страна - не священная корова. Никто не обязан слепо следовать ее философии, ее риторике. Если страна за тебя не дерется, то и ты не должен драться за нее в ответ. Ее можно и нужно критиковать, чтобы сделать лучше.
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Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Деградация - отрекаться от своей страны, чтобы получить медальку от западного дяди.
Кляузы пишут на руководство, а не на страну
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Ответ Viks
Патриотизм - это жертва своими интересами ради интересов страны. Словарь тебе в помощь.
Как же кринжово звучит....
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Viks
Песков нанёс мощный удар по патриотическим настроениям граждан.
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ymuller
а теперь все, кто говорил "нельзя на таких условиях" и "пусть тогда за свой счет" срочно на встречу с Песковым и доказывайте ему что надо именно так
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