Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»
Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде качестве индивидуальных атлетов.
«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом.
Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведется. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений.
Мы хорошо движемся по пути популяризации спорта как такового, и это здорово, здоровый образ жизни, вовлеченность населения в спорт растет. Но спорт высших достижений – это профессиональный спорт, и нам важно сохранить очень высокий уровень наших спортсменов. Это чрезвычайно важно», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Оказывается, мировой спорт не порвал с Россией. Но история с Федотовым и вердикт по Валиевой могут увести в пропасть
В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?
Как интересно теперь чувствуют себя те, кто забежал впереди паровоза и уже пообещал что без флага и гимна на Олимпиады никто не поедет (а кто поедет - будет объявлен предателем и проклят)?
«Для тех, кто стал врагами РФ, вероятно, вряд ли найдется место в России». Он также высказал мнение, что те, кто уехал из страны рано или поздно вернутся, так как в России присутствует стабильность в экономике.
https://rg.ru/2023/09/11/peskov-vragam-rossii-vriad-li-najdetsia-mesto-v-strane.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В России 1937 год. С Новым Годом, товарищи ((