Светлана Журова: «Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе»

Светлана Журова высказалась об участии россиян в Олимпиаде в Париже.

«Спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, будет немного. Каждая федерация примет решение сама. Мне было бы некомфортно, если бы я поехала на Олимпиаду, а другие спортсмены из моей команды — нет.

От нашего решения ничего не зависит. Спортсмены и так туда поедут. Как мы можем запретить нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде, если им разрешит участвовать в индивидуальном порядке? На Олимпиаду каждый спортсмен может поехать в индивидуальном порядке. В ряде видов спорта мы не едем, а в каких-то у нас сохраняется возможность принять участие.

Может, все спортсмены скажут, что они не готовы ехать. Кроме теннисистов, потому что они полноценно отбираются. Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе, в той ситуации, которая сейчас в стране», — сказала Журова.