Светлана Журова: «Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Светлана Журова высказалась об участии россиян в Олимпиаде в Париже.

«Спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, будет немного. Каждая федерация примет решение сама. Мне было бы некомфортно, если бы я поехала на Олимпиаду, а другие спортсмены из моей команды — нет.

От нашего решения ничего не зависит. Спортсмены и так туда поедут. Как мы можем запретить нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде, если МОК им разрешит участвовать в индивидуальном порядке? На Олимпиаду каждый спортсмен может поехать в индивидуальном порядке. В ряде видов спорта мы не едем, а в каких-то у нас сохраняется возможность принять участие.

Может, все спортсмены скажут, что они не готовы ехать. Кроме теннисистов, потому что они полноценно отбираются. Думаю, многие россияне скажут, что они не хотели бы, чтобы наши спортсмены поехали на Олимпиаду в нейтральном статусе, в той ситуации, которая сейчас в стране», — сказала Журова.

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6 комментариев

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Анюточка Колыханова
сомневаюсь, что Журова умеет "умать"
+3
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Леван Мкртчян
Ответ tmromeo
Редакторы спортса на чилле.
На ’илле’
+2
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tmromeo
Редакторы спортса на чилле.
+1
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Назар Игорь
Думаю большинство россиян скажут что им по-барабану. Тем более что давно известно что на мнение россиян власти начхать.
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Ковид 07.10.52
Большинство россиян тошнит уже от членов думы с их пустословием, а они все не остановятся и не начнут действительно представлять народ а не лапки поднимать....по приказу...
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Pertinax Gandi
Так ездили уже в нейтральном статусе и неоднократно. И россияне как-то всё равно за них болели. Те, кто интересуется. Большинству россиян до проблем спортсменов вообще дела нет, как и до олимпиад, им бы покушать, да ипотеку вовремя закрывать.
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