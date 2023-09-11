Тягачев о словах Пескова про участие россиян в Олимпиаде в качестве индивидуальных атлетов: «Надо понять, выражал ли он свое мнение или мнение президента»

Теги МОК Леонид Тягачев Олимпийская сборная России Париж-2024 Дмитрий Песков Р-Спорт Легкая атлетика

Леонид Тягачев считает, что России не следует принимать условия МОК для участия в Играх.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.

«Для начала надо понять, выражал ли Песков свое мнение или мнение президента.

Мы знаем, что все командные виды для нас отменили. Например, синхронное плавание или художественная гимнастика, а это явные золотые медали для России.

Здесь надо каждому определяться, стоит ли ехать или идти своим путем, как предлагал, например, Сергей Миронов. Мое мнение, что надо иметь все свое, тем более, более ста стран уже выразили готовность с нами сотрудничать», – сказал бывший глава Олимпийского комитета России.

Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»

«Пусть умники, дающие советы, учат своих жен». Депутат Миронов предложил выйти из олимпийского движения – и наш спорт закипел

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Получается так, если это мнение Пескова, то оно неверное, а если президента, то уважение и поддержка. Получается, что Тягачев типичный подхалим и лизоблюд.
+78
-2
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Ни шагу без одобрения барина
+52
-1
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
У усов своего мнения нет.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ajvengo
то есть все замерли в ожидании - переобуваться или нет?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
Ахахахахахаах.

Ну да, ведь от того, чье это мнение, самого прессека, или верховного деда, зависит вся последующая риторика.
Просто жалкие клоуны, а не чиновники от спорта.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Тягачев раскорячился - не знает в какую сторону бежать.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
Ответ Melnikov1968
Получается так, если это мнение Пескова, то оно неверное, а если президента, то уважение и поддержка. Получается, что Тягачев типичный подхалим и лизоблюд.
тоже мне новость.. вся страна уже лет 20 так живет. к сожалению.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egorushka56
Что батя скажет, то усы и воспроизводят
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
надо понят тягочев лижит все ж..ы или только ж...у президента. !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сим Сим
У каждого спортсмена СВОЯ голова на плечах и решать надо САМОСТОЯТЕЛЬНО. А вдруг потом окажется что президент организовавший "мероприятие" между Славянами неправ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Надо понять, интересно ли хоть кому-то свое собственное мнение Пескова и может ли он от себя озвучивать?
Только позиция администрации президента может быть от него.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Какая разница, чье мнение он выразил. Тягачев должен иметь своё и не подстраивать его под другие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Песков не может озвучивать своё мнение официально как пресс-секретарь. Только в личных беседах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Тягачев искренне думает, что Песков еще говорит что-то от себя. Наивный человек, а такой пост занимал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он саМый
Ответ Ajvengo
то есть все замерли в ожидании - переобуваться или нет?
Нужно внимательно смотреть политически-истерическое шоу Есть тема, намечается цирк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Melnikov1968
Получается так, если это мнение Пескова, то оно неверное, а если президента, то уважение и поддержка. Получается, что Тягачев типичный подхалим и лизоблюд.
Вы первый день в России живёте?:))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ Ajvengo
то есть все замерли в ожидании - переобуваться или нет?
120%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
И для чего нужно это понимание? Чтобы собственное мнение срочно сориентировать в "заданном" направлении?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он саМый
"Леонид Тягачев считает, что России не следует принимать условия МОК для участия в Играх"

Прощу уточнить о каких требованиях к России идет речь? Да и требования, вроде к спортсменам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Tsirushkin
"синхронное плавание или художественная гимнастика, а это явные золотые медали для России". Он с результатом художниц на прошлой олимпиаде знаком?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий