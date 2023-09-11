Тягачев о словах Пескова про участие россиян в Олимпиаде в качестве индивидуальных атлетов: «Надо понять, выражал ли он свое мнение или мнение президента»

Леонид Тягачев считает, что России не следует принимать условия МОК для участия в Играх.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.

«Для начала надо понять, выражал ли Песков свое мнение или мнение президента.

Мы знаем, что все командные виды для нас отменили. Например, синхронное плавание или художественная гимнастика, а это явные золотые медали для России.

Здесь надо каждому определяться, стоит ли ехать или идти своим путем, как предлагал, например, . Мое мнение, что надо иметь все свое, тем более, более ста стран уже выразили готовность с нами сотрудничать», – сказал бывший глава Олимпийского комитета России.

Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»

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