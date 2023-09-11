Тягачев о словах Пескова про участие россиян в Олимпиаде в качестве индивидуальных атлетов: «Надо понять, выражал ли он свое мнение или мнение президента»
Леонид Тягачев считает, что России не следует принимать условия МОК для участия в Играх.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных атлетов.
«Для начала надо понять, выражал ли Песков свое мнение или мнение президента.
Мы знаем, что все командные виды для нас отменили. Например, синхронное плавание или художественная гимнастика, а это явные золотые медали для России.
Здесь надо каждому определяться, стоит ли ехать или идти своим путем, как предлагал, например, Сергей Миронов. Мое мнение, что надо иметь все свое, тем более, более ста стран уже выразили готовность с нами сотрудничать», – сказал бывший глава Олимпийского комитета России.
Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»
«Пусть умники, дающие советы, учат своих жен». Депутат Миронов предложил выйти из олимпийского движения – и наш спорт закипел
Ну да, ведь от того, чье это мнение, самого прессека, или верховного деда, зависит вся последующая риторика.
Просто жалкие клоуны, а не чиновники от спорта.
Только позиция администрации президента может быть от него.
Прощу уточнить о каких требованиях к России идет речь? Да и требования, вроде к спортсменам