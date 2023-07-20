Глава ПКР Рожков: «Вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России – важная задача»

Теги ПКР Павел Рожков паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Биатлон

Ветераны боевых действий на Украине начали входить в составы паралимпийских сборных России.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России – важная задача.

Ветераны СВО уже представлены в пауэрлифтинге, фехтовании на колясках, велоспорте, следж-хоккее, волейболе сидя, баскетболе на колясках и других видах спорта.

Некоторые из них добились высоких результатов и входят в составы сборных команд России и субъектов Российской Федерации», – сказал Рожков.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Людмила Преснякова
Что то как то грустно от всего этого.Лучше бы ветераны имели две свои руки и две свои ноги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Выбор теперь большой...
Что совершенно не радует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий