Глава ПКР Рожков: «Вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России – важная задача»

Ветераны боевых действий на Украине начали входить в составы паралимпийских сборных России.

Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России – важная задача.

Ветераны СВО уже представлены в пауэрлифтинге, фехтовании на колясках, велоспорте, следж-хоккее, волейболе сидя, баскетболе на колясках и других видах спорта.

Некоторые из них добились высоких результатов и входят в составы сборных команд России и субъектов Российской Федерации», – сказал Рожков.