В делегацию России на Паралимпиаду-2024 в Париже предварительно вошли около 300 человек

В делегацию России на Паралимпиаду-2024 предварительно вошли около 300 человек.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Ранее организационный комитет летних Паралимпийских игр в Париже направил в ПКР запрос на предоставление информации о предварительном количественном составе делегации на соревнования.

«Мы отправили заявку с нашим прогнозом с учетом всех критериев, которые сейчас есть. Предварительный состав делегации составил почти 300 человек.

Мы не включили в нее представителей игровых видов спорта, например, баскетбол на колясках, волейбол сидя, регби на колясках, а также командные дисциплины в плавании и легкой атлетике, бочча и других видах спорта», – сказал Рожков.

игры 2024 года пройдут в с 28 августа по 8 сентября.