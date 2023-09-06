Данченко о недопуске синхронисток: «Убрали конкурентов! Шесть Олимпиад мы забирали все золото, и это не всем нравилось»

Теги синхронное плавание Олимпийская сборная России Татьяна Данченко Париж-2024 сборная России (синхронное плавание) Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали условия World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для допуска россиян в нейтральном статусе – за исключением командных дисциплин, в том числе дуэтов и групп в синхронном плавании.

«Несправедливо, что нас убрали из розыгрыша двух медалей на Олимпиаде. Это несправедливо, потому что, я считаю, что дуэт – это тоже индивидуальный вид программы.

Убрали конкурентов! Шесть Олимпиад мы забирали все золото, и, конечно, это не всем нравилось. Ничего! Будем готовиться к Играм БРИКС, Играм Дружбы, будем как‑то переформатироваться на другие старты», – сказала старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

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4 комментария

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Код да Винчи
Пять Олимпиад не убирали, а тут безо всякой причины.... сволочи
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Under
можно соглашаться или не соглашаться с решением и аргументацией, но "дуэт - это индивидуальный вид" - это сильно
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Вадим flanec
Ответ Код да Винчи
Пять Олимпиад не убирали, а тут безо всякой причины.... сволочи
А синхронистки тоже в имеют отношение к ВС РФ, как Исинбаева?
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