Данченко о недопуске синхронисток: «Убрали конкурентов! Шесть Олимпиад мы забирали все золото, и это не всем нравилось»

В сборной России по синхронному плаванию раскритиковали условия World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для допуска россиян в нейтральном статусе – за исключением командных дисциплин, в том числе дуэтов и групп в синхронном плавании.

«Несправедливо, что нас убрали из розыгрыша двух медалей на Олимпиаде. Это несправедливо, потому что, я считаю, что дуэт – это тоже индивидуальный вид программы.

Убрали конкурентов! Шесть Олимпиад мы забирали все золото, и, конечно, это не всем нравилось. Ничего! Будем готовиться к Играм БРИКС, Играм Дружбы, будем как‑то переформатироваться на другие старты», – сказала старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать