Замминистра спорта РФ Морозов: «55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство. В неолимпийских видах спорта эта цифра перевалила за 100»

Теги Министерство спорта России Алексей Морозов Шахматы

В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100.

Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», – сказал заместитель министра спорта Алексей Морозов.

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7 комментариев

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Viks
Шахматисты бегут быстрее всех, а ещё говорят, что шахматы - это не спорт.
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Leon Betov
Потрясающая многополярочка
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Viks
В эти 55 попали Дэвис и Смолкин? Они гражданство не меняли - они сменили флаг страны, за которую выступали.
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belikovda.90
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Типичные индивидуалисты
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Александр Скворцов
Рыба ищет где глубже, а наши спортсмены где лучше.
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Татьяна Солотина
Ответ Viks
Шахматисты бегут быстрее всех, а ещё говорят, что шахматы - это не спорт.
Не хотят играть в Азиатских играх, а больше им ничего и не светит.
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