Замминистра спорта РФ Морозов: «55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство. В неолимпийских видах спорта эта цифра перевалила за 100»

В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство.

«55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100.

Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку. Что касается смены гражданства, то некоторые страны ведут себя не совсем корректно», – сказал заместитель министра спорта Алексей Морозов.