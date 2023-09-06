Юрист Анцелиович о претензиях WADA к Франции: «Завершить этот процесс перед Олимпиадой с юридической точки зрения будет проблематично»

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Париж-2024 Анна Анцелиович Французское антидопинговое агентство Легкая атлетика

Юрист считает, что претензии WADA к Франции не повлияют на проведение Олимпиады.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило Антидопинговое агентство Франции (AFLD) о возможных санкциях, включая запрет на проведение соревнований уровня Олимпийских игр. Это произошло после трех допинг-случаев, в которых AFLD действовало «недостаточно строго», по мнению WADA.

«Новость состоит из двух частей: одна – юридическая, другая – политическая. Юридическая часть – о том, что решения французского антидопингового агентства не соответствуют всемирному антидопинговому кодексу. Соответственно, это ненадлежащая работа органа, что является одним из критических замечаний по международному стандарту для подписавшихся сторон.

Это влечет за собой процедуру, предусматривающую разбирательство, корректирующие действия. Если корректирующие действия не помогут – Францию могут признать страной, не соответствующей кодексу WADA. На опыте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) мы знаем, что это достаточно длительная процедура.

Если WADA выдвинет AFLD санкции, а французская сторона не будет согласна, то решение будет принимать Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. CAS – организация небыстрая, в процессе будут подключены юристы, а процесс растянется на много месяцев. Завершить этот процесс перед Олимпиадой с юридической точки зрения будет проблематично.

По политическо‑экономической части – мы понимаем, какие затраты будут осуществлены на проведение Олимпиады. Этот вопрос отличается от юридического. Могу только сказать, что если дело дойдет до CAS, то арбитры могут принять во внимание подобные экономические и имиджевые риски при назначении последствий», – сказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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4 комментария

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Katerina Sunny
Сомнительно, что дело дойдёт до отмены Олимпиады. Одно дело, когда наказана будет только Франция, а совсем другое, когда и все потенциальные участники Олимпиады.
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KMR
Закрываем тему? Или ждем ещё 150000 постов?
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Александр Скворцов
Нам-то какое до всего этого дело сейчас!?
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Лакс
Ответ Katerina Sunny
Сомнительно, что дело дойдёт до отмены Олимпиады. Одно дело, когда наказана будет только Франция, а совсем другое, когда и все потенциальные участники Олимпиады.
но Кодекс надо соблюдать и требовать не только от нас.
Пусть переносят на год и я точно не буду расстраиваться, а даже наоборот.
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