Владимир Путин: «В результате политизации международных спортивных структур наступает определенная деградация. Это повлечет за собой создание параллельных структур»

Теги Владимир Путин Политика Легкая атлетика

Путин предрек создание параллельных структур в сфере международного спорта.

Президент России Владимир Путин заявил о политизации и деградации международных спортивных структур.

«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

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47 комментариев

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Иван Помидоров
У кого-то уже давно деградация: чести, совести и ума.
+49
-11
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Dmitry Koway
кароч как обычно ничего путного не сказал
+27
-7
+20
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Злобный Конь
Да он сам живёт в параллельном своём мире.
+16
-3
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aliakseishylovich@icloud.com
Здесь он прав, определенная деградация в его стране наступает
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Oleg Olegov
"Кхе-кхе"
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Барсук Савелий
И все то у него параллельное: параллельный импорт, параллельные структуры параллельная , параллельная жена
+8
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37old
Ответ Иван Помидоров
У кого-то уже давно деградация: чести, совести и ума.
Не может деградировать то, чего нет.
+15
-7
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Ivan Balashov
Путин жалуется на политизацию спорта.

Чудеса, да и только.
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Joe Biden
Нет времени на раскачку, нужен толчок(с)
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Greenalem
Ответ murzzzzzilka
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чел, чё за натупейший перевод стрелок, в новости нет ни одного слова про Байдена или Зелю
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Дмитрий Гурин
И мы уже видим эти параллельные структуры - Игры стран СНГ. Создают огромную угрозу имиджу и популярности Олимпийских игр и чемпионатов мира.
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bullFrog
Ответ murzzzzzilka
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Уууу зелебоба, уууу бидон, ууу англосаксы
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Сергей Сорока
Блин, почему у нас вся верхушка всё время так разговаривает? В результате определённых событий происходит что-то определённое, принимаются какие-то определённые решения, а в итоге ничего не понятно. Ну разве что что всё определённо летит в женский половой орган.
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Никита Никулин
И параллельной деградации?
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BearS
Делаем жест доброй воли и отходим на более выгодные рубежи параллельных структур
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Илья Савчук
ножкой топнул хоть для убедительности?
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Iwer
Если параллельных - это те, на которые всем параллельно, то все правильно сказал
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Петроград
Ответ Илья Горев
Параллельные структуры, параллельный импорт. Пора бы Вовасику уже может в параллельную реальность?
Он давно там
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Антон
Предварительное название стратегии развития параллельного международного спортивного движения - ТДЯДМСТ (Ты, Да Я, Да Мы С Тобой)
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Илья Горев
Параллельные структуры, параллельный импорт. Пора бы Вовасику уже может в параллельную реальность?
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Bashibuzuck
".... и паралельного мира..." с улыбкой добавил Владимир Путин😁
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arspurs9
...
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Abductio
параллельных - очень хорошее слово, эти структуры будут абсолютно параллельны всему развитому миру.
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Rumov
За полтора года даже намека нет на параллельные структуры. Да и не будет.
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Atsuktuvas
Главное, чтобы не получилось перпендикулярно...
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