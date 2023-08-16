Владимир Путин: «В результате политизации международных спортивных структур наступает определенная деградация. Это повлечет за собой создание параллельных структур»
Путин предрек создание параллельных структур в сфере международного спорта.
Президент России Владимир Путин заявил о политизации и деградации международных спортивных структур.
«К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенная деградация наступает, но это неизбежно просто, безусловно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Чудеса, да и только.