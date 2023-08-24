Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Томас, Джексон, Ричардсон вышли в финал на 200 м у женщин, Лайлс, Беднарек, Тебего – у мужчин

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На чемпионате мира по легкой атлетике прошли забеги 1/2 финала на 200 м у женщин.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

200 м, женщины

Полуфинал

1. Габриэль Томас (США) – 21,97

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,00

3. Джулиен Альфред (Сент-Люсия) – 22,17

4. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 22,20

5. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,21

6. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,26

7.  Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,28

8. Антоник Страчан (Багамские острова) – 22,30

200 м, мужчины

Полуфинал

1. Ноа Лайлс (США) – 19,76

2. Кеннет Беднарек (США) – 19,96

3. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,97

4. Эррион Найтон (США) – 19,98

5. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 20,02

6. Александр Огандо (Доминиканская Республика) – 20,02

7. Андре де Грасс (Канада) – 20,10

8. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,21

 

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1 комментарий

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Волька-ибн-Алёша
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