Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Томас, Джексон, Ричардсон вышли в финал на 200 м у женщин, Лайлс, Беднарек, Тебего – у мужчин
На чемпионате мира по легкой атлетике прошли забеги 1/2 финала на 200 м у женщин.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
200 м, женщины
Полуфинал
1. Габриэль Томас (США) – 21,97
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,00
3. Джулиен Альфред (Сент-Люсия) – 22,17
4. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 22,20
5. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,21
6. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,26
7. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,28
8. Антоник Страчан (Багамские острова) – 22,30
200 м, мужчины
Полуфинал
1. Ноа Лайлс (США) – 19,76
2. Кеннет Беднарек (США) – 19,96
3. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,97
4. Эррион Найтон (США) – 19,98
5. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 20,02
6. Александр Огандо (Доминиканская Республика) – 20,02
7. Андре де Грасс (Канада) – 20,10
8. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,21
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