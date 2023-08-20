Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Ша’Кэрри Ричардсон показала лучшее время в предварительных забегах на 100 м
Американка Ша’Кэрри Ричардсон выиграла квалификацию ЧМ в забегах на 100 м.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
20 августа
100 м, женщины
Квалификация
Забег 1
1. Джулиен Альфред (Сент-Люсия) – 10,99
2. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,03
3. Джина Басс (Гамбия) – 11,10
4. Жеральдин Фрей (Швейцария) – 11,26
Забег 2
1. Бриттани Браун (США) – 11,01
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,04
3. Жаэл Бестуэ (Испания) – 11,28
Забег 3
1. Эва Свобода (Польша) – 10,98
2. Тамари Дэвис (США) – 11,06
3. Н’Кетиа Сеедо (Нидерланды) – 11,11
4. Рани Росиус (Бельгия) – 11,18
Забег 4
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 11,06
2. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,16
3. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,21
4. Розмари Чуквума (Нигерия) – 11,24
Забег 5
1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,92
2. Наташа Моррисон (Ямайка) – 11,02
3. Зайнаб Доссо (Италия) – 11,14
Забег 6
1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,08
2. Сашали Форбс (Ямайка) – 11,12
3. Богларка Такач (Венгрия) – 11,18
Забег 7
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 11,01
2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 11,08
3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,14
ПРИМЕЧАНИЕ: выше указаны только спортсменки, прошедшие в следующий раунд. Для квалификации было необходимо занять место в тройке своего забега. Еще три участницы определялись по лучшему времени среди тех, кто не попал в топ-3. Полные результаты – здесь.
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