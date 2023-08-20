Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Ша’Кэрри Ричардсон показала лучшее время в предварительных забегах на 100 м

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Американка Ша’Кэрри Ричардсон выиграла квалификацию ЧМ в забегах на 100 м.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

20 августа

100 м, женщины

Квалификация

Забег 1

1. Джулиен Альфред (Сент-Люсия) – 10,99

2. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,03

3. Джина Басс (Гамбия) – 11,10

4. Жеральдин Фрей (Швейцария) – 11,26

Забег 2

1. Бриттани Браун (США) – 11,01

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,04

3. Жаэл Бестуэ (Испания) – 11,28

Забег 3

1. Эва Свобода (Польша) – 10,98

2. Тамари Дэвис (США) – 11,06

3. Н’Кетиа Сеедо (Нидерланды) – 11,11

4. Рани Росиус (Бельгия) – 11,18

Забег 4 

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 11,06

2. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,16

3. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,21

4. Розмари Чуквума (Нигерия) – 11,24

Забег 5

1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,92

2. Наташа Моррисон (Ямайка) – 11,02

3. Зайнаб Доссо (Италия) – 11,14

Забег 6

1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,08

2. Сашали Форбс (Ямайка) – 11,12

3. Богларка Такач (Венгрия) – 11,18

Забег 7

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 11,01

2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 11,08

3. Зои Хоббс (Новая Зеландия) – 11,14

ПРИМЕЧАНИЕ: выше указаны только спортсменки, прошедшие в следующий раунд. Для квалификации было необходимо занять место в тройке своего забега. Еще три участницы определялись по лучшему времени среди тех, кто не попал в топ-3. Полные результаты – здесь.

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