Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Ричардсон, Фрейзер-Прайс, Джексон, Та Лу и Эшер-Смит выступят в полуфиналах на 100 м

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21 августа пройдут женские полуфинальные забеги ЧМ на 100 м.

Накануне лучшее время в квалификации показала американка Ша’Кэрри Ричардсон – 10,92 секунды.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

100 м, женщины

Начало полуфинала – 21:35 по московскому времени, финал – 22:50.

Полуфинал

Забег 1

Джина Люкенкемпер (Германия)

Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго)

Дэрил Нейта (Великобритания)

Эва Свобода (Польша)

Тамари Дэвис (США)

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка)

Зайнаб Доссо (Италия)

Розмари Чуквума (Нигерия)

Забег 2

Богларка Такач (Венгрия)

Сашали Форбс (Ямайка)

Муджинга Камбунджи (Швейцария)

Шерика Джексон (Ямайка)

Ша’Кэрри Ричардсон (США)

Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар)

Зои Хоббс (Новая Зеландия)

Жаэл Бестуэ (Испания)

Забег 3

Рани Росиус (Бельгия)

Джина Басс (Гамбия)

Бриттани Браун (США)

Джулиен Альфред (Сент-Люсия)

Наташа Моррисон (Ямайка)

Дина Эшер-Смит (Великобритания)

Н’Кетиа Сеедо (Нидерланды)

Жеральдин Фрей (Швейцария)

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