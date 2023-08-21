Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Ричардсон, Фрейзер-Прайс, Джексон, Та Лу и Эшер-Смит выступят в полуфиналах на 100 м
21 августа пройдут женские полуфинальные забеги ЧМ на 100 м.
Накануне лучшее время в квалификации показала американка Ша’Кэрри Ричардсон – 10,92 секунды.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
100 м, женщины
Начало полуфинала – 21:35 по московскому времени, финал – 22:50.
Полуфинал
Забег 1
Джина Люкенкемпер (Германия)
Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго)
Дэрил Нейта (Великобритания)
Эва Свобода (Польша)
Тамари Дэвис (США)
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка)
Зайнаб Доссо (Италия)
Розмари Чуквума (Нигерия)
Забег 2
Богларка Такач (Венгрия)
Сашали Форбс (Ямайка)
Муджинга Камбунджи (Швейцария)
Шерика Джексон (Ямайка)
Ша’Кэрри Ричардсон (США)
Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар)
Зои Хоббс (Новая Зеландия)
Жаэл Бестуэ (Испания)
Забег 3
Рани Росиус (Бельгия)
Джина Басс (Гамбия)
Бриттани Браун (США)
Джулиен Альфред (Сент-Люсия)
Наташа Моррисон (Ямайка)
Дина Эшер-Смит (Великобритания)
Н’Кетиа Сеедо (Нидерланды)
Жеральдин Фрей (Швейцария)
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