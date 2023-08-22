Тамара Быкова: «Сомневаюсь, что Ласицкене и Исинбаеву возможно вычеркнуть из истории легкой атлетики, как бы кто-то ни старался»

Тамара Быкова высказалась о списке World Athletics без россиянок.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация ( ) опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом и чемпионка ОИ по прыжкам в высоту .

«Сомневаюсь, что Машу Ласицкене вместе с Леной Исинбаевой возможно вычеркнуть из истории мировой легкой атлетики, как бы кто-то ни старался.

А все остальное – это вопрос времени, сегодня их нет в списках, а завтра они появятся. Очевидно, что тому виной неспортивные причины. Но за державу, конечно, обидно.

Уверена, что сами спортсменки все понимают и не расстроены тем, что их не включили в этот список», – сказала чемпионка мира 1983 года в прыжках в высоту, бронзовый призер ОИ-1988.