Тамара Быкова: «Сомневаюсь, что Ласицкене и Исинбаеву возможно вычеркнуть из истории легкой атлетики, как бы кто-то ни старался»

Теги Елена Исинбаева прыжки в высоту прыжки с шестом World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене Тамара Быкова Легкая атлетика

Тамара Быкова высказалась о списке World Athletics без россиянок.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и чемпионка ОИ по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«Сомневаюсь, что Машу Ласицкене вместе с Леной Исинбаевой возможно вычеркнуть из истории мировой легкой атлетики, как бы кто-то ни старался.

А все остальное – это вопрос времени, сегодня их нет в списках, а завтра они появятся. Очевидно, что тому виной неспортивные причины. Но за державу, конечно, обидно.

Уверена, что сами спортсменки все понимают и не расстроены тем, что их не включили в этот список», – сказала чемпионка мира 1983 года в прыжках в высоту, бронзовый призер ОИ-1988. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий