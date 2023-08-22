Валуев о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Так захотели люди, это отношение к предательству. Назидание для всех остальных»

Теги Николай Валуев Елена Исинбаева прыжки с шестом Легкая атлетика

Николай Валуев поддержал переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.

Ранее легкоатлетическому объекту в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».

«Это решение основано на пожеланиях людей. Правительство отреагировало, другого ожидать не было смысла.

Это отношение к любому виду предательства. Как ни крути, но люди так захотели. Это неплохая история, как назидание для всех остальных.

Пример? За любые действия должны быть последствия. Мир взрослых людей такой. Публичные люди должны следить за тем, что говорят и что делают», – сказал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы. 

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30 комментариев

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Alexander Rakhilkin
«Люди так захотели»… «Я был в Кремле и видел там людей» Воистину, каменная башка
+60
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Oleg Olegov
Там же из проблем чисто название стадиона осталось.
С хранением газа, с подачей электричества, с социалкой все супер, осталось чисто пару настроек подкрутить, пару стадионов переименовать и все, людям останется только наслаждаться трудами, все их пожелания выполнены.
+32
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Evincive
Только от небольшого ума можно назвать это предательством.
+16
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Sebastian Debussy
Как эт задолизы уже достали...
+10
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slon 104
Так уже сказали, что не предательница вроде. Определитесь уже.
+9
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113k
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так почему ты не захотел боксировать с кличко старшим?
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Гекдениз Кардениз
Ответ Alexander Rakhilkin
«Люди так захотели»… «Я был в Кремле и видел там людей» Воистину, каменная башка
с лапшой быстрого приготовления в голове
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Bartez1986
Валуев о повышении пенсионного возраста: так захотели люди
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Melnikov1968
Терешкова до сих пор мешки с письмами о просьбе поднятия пенсионного возраста ворочает. Никто народ не спрашивал, приняли решёние на уровне руководства и все. Не надо врать.
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Рус Киссенжер
Ответ 113k
так почему ты не захотел боксировать с кличко старшим?
засцал.
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Антон Саетов
Процитируем Хабиба: «Если человек тупой, то что сделаешь?».
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R Kukhov
И я даже знаю этого людя
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Men77
как хорошо, что наши народники прислушиваются к людям, вот еще пример, где люди захотели, какие же они заботливые):

"Комитет Госдумы поддержал поправку, в соответствии с которой призывать в армию будут с 18 до 30 лет. Нижний предел решили не повышать, поскольку «много ребят хочет пойти служить» с наступлением совершеннолетия, заявил Картаполов"
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Непристойное предложение
Канарские острова надо переименовать в соловецкие
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Фанат Сан-Марино
Ну так в этом есть "логика"
На стадионе им. Исинбаевой нет даже сектора для прыжков с шестом
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СкромныйБосс
Когда гарант ответит за невыполненные обещания?
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Олег Акимов
В честь Валуева можно разве что живодёрню назвать
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Дмитрий9779
Стыдно Коля должно быть за такие слова.
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Илья Савчук
о предательстве сказало депутатишко с недвижимостью в Германии и Испании...
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IntoTheRainBow
Ответ j30
она сказала что не какого отношения к россии не имеет я испании оставьте меня в покое , как это назвать?
можно назвать это констатацией факта
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pavlikkk
Неплохо бы ему и самому не забывать, что за любые действия бывают последствия
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Savarona25
Пожелание людей? Вероятно, это та самая неведомая никому, обеспокоенная общественность, пережившая СССР, от чьего имени творилось и твор ится подобное. Но да, стадион нечего было конъюнктурно называть именем ЕИ, тогда и назад отыгрывать не пришлось бы.
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Castor Troy
Думаю не стоит всерьёз воспринимать заявления Валуева, учитвая его умственные способности
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Рус Киссенжер
Ответ Олег Акимов
В честь Валуева можно разве что живодёрню назвать
😂
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113k
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Ответ Рус Киссенжер
засцал.
так пусть и расскажет нам, с чего это вдруг он так резко на пенсию вышел, когда Кличко к нему ездил и уговаривал на бой.
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