Валуев о смене названия стадиона имени Исинбаевой: «Так захотели люди, это отношение к предательству. Назидание для всех остальных»

Николай Валуев поддержал переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.

Ранее легкоатлетическому объекту в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».

«Это решение основано на пожеланиях людей. Правительство отреагировало, другого ожидать не было смысла.

Это отношение к любому виду предательства. Как ни крути, но люди так захотели. Это неплохая история, как назидание для всех остальных.

Пример? За любые действия должны быть последствия. Мир взрослых людей такой. Публичные люди должны следить за тем, что говорят и что делают», – сказал экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках