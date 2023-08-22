Дмитрий Губерниев: «Исинбаева была и есть настоящий герой спорта и герой России. Нормальным и здоровым людям это ясно как божий день»

Дмитрий Губерниев назвал Елену Исинбаеву героем спорта и России.

Ранее легкоатлетическому стадиону имени Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».

«Елена Исинбаева была и есть настоящий герой спорта и герой России. Как к человеку к ней можно относиться как угодно, дело каждого. Но ее спортивные заслуги перед всей страной и перед всей планетой не отнять. Руководство Дагестана несколько поторопилось с таким решением.

Можно по-разному относиться к словам Исинбаевой и ее решению уехать (сообщалось, что Исинбаева живет в Испании – Sports.ru). Но нормальным и здоровым людям ясно как божий день, что Елена Исинбаева – герой спорта и спортивная гордость России. А по поводу ее переезда могу сказать одно: в 21-м веке человек живет там, где он хочет.

Говоря о стадионах, сейчас я живу в Каспийске и с болью в сердце наблюдаю за заброшенным стадионом «Труд» и за заброшенными футбольными полями. Думаю, сейчас самое время заняться реконструкцией этих объектов. Потому что на этих стадионах можно фильмы снимать даже не про снятие Маленкова, а про высылку Троцкого», – сказал спортивный комментатор.

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