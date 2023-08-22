Дмитрий Губерниев: «Исинбаева была и есть настоящий герой спорта и герой России. Нормальным и здоровым людям это ясно как божий день»

Теги Елена Исинбаева прыжки с шестом Дмитрий Губерниев Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев назвал Елену Исинбаеву героем спорта и России.

Ранее легкоатлетическому стадиону имени Исинбаевой в Махачкале вернули прежнее название – «Труд».

«Елена Исинбаева была и есть настоящий герой спорта и герой России. Как к человеку к ней можно относиться как угодно, дело каждого. Но ее спортивные заслуги перед всей страной и перед всей планетой не отнять. Руководство Дагестана несколько поторопилось с таким решением.

Можно по-разному относиться к словам Исинбаевой и ее решению уехать (сообщалось, что Исинбаева живет в Испании – Sports.ru). Но нормальным и здоровым людям ясно как божий день, что Елена Исинбаева – герой спорта и спортивная гордость России. А по поводу ее переезда могу сказать одно: в 21-м веке человек живет там, где он хочет.

Говоря о стадионах, сейчас я живу в Каспийске и с болью в сердце наблюдаю за заброшенным стадионом «Труд» и за заброшенными футбольными полями. Думаю, сейчас самое время заняться реконструкцией этих объектов. Потому что на этих стадионах можно фильмы снимать даже не про снятие Маленкова, а про высылку Троцкого», – сказал спортивный комментатор.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

26 комментариев

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krokodilych
Такое ощущение, что внутри Губерниева живут множественные личности. Иногда он бывает адекватным.
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Lina ninnen
Формальный герой России
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Yuri Faleev
Такими темпами пойдёт на завод работать Губерниев)
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Виктор Войнов
Ответ Lina ninnen
Формальный герой России
Номинальный вроде
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Bartez1986
в 21-м веке человек живет, где он хочет, но сначала голосует за изменения в Констутиции, а потом успешно валит за бугор
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Smutske
Так заявляла же служить России, по новой Конституции.
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Alon Raven
Ответ krokodilych
Такое ощущение, что внутри Губерниева живут множественные личности. Иногда он бывает адекватным.
Он всегда "адекватный". Просто со знаниями проблема, но, как видим, он просто реально верит в пользу ряда вещей от наших политиков.. Иначе бы не говорил такое, за что его в политику не пустят..
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AK 17
"Говоря о стадионах, сейчас я живу в Каспийске и с болью в сердце наблюдаю за заброшенным стадионом «Труд» и за заброшенными футбольными полями. Думаю, сейчас самое время заняться реконструкцией этих объектов".

Мужик сказал - мужик сделал. Вперед Дима, покажи как закаляется сталь)
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Лжетрофеич
он так-то все правильно говорит, вопрос тут один: откуда он знает, что ясно нормальным и здоровым людям?
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krokodilych
Ответ Alon Raven
Он всегда "адекватный". Просто со знаниями проблема, но, как видим, он просто реально верит в пользу ряда вещей от наших политиков.. Иначе бы не говорил такое, за что его в политику не пустят..
Если он правда в это верит, боюсь, тут проблема не в отсутствии знаний :(((
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Alon Raven
Ответ Yuri Faleev
Такими темпами пойдёт на завод работать Губерниев)
Посмотри на его высказывания год назад. Мало что изменилось. Он не молчит на важные ему темы, если они не соотносится с программой партии. Трусова, Фануйди, Выступления без флага - он всегда говорит открыто.
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alkidamant
Стараюсь защищать спортсменов, но в случае с Исинбаевой почему-то не хочется..
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XBB
Настоящий герой РФ - доверенное лицо ВВП-политическая проститутка и формальный майор вс РФ, сказала правду назвав Волгоград нищеградом в который он превратился за последние 20 лет
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Viks
Вот так они развлекаловку для зрителей и себя в ней пытаются превратить в значимость для страны, а основных развлекающих в героев страны.
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мать Зетмира
Равно как и всем нормальным людям ясно, что у Губерниева беды с головой и при чем уже давно.
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Геннадий Тимченко
рассматривайте отдельно: спортивные достижения и человеческие качества☝️
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Виктор Войнов
Никто не спорит что герой спорта, но и что человек недалёкий, непоспоришь
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ecopromo
спортивные достижения перечеркиваются предательством, эгоизмом. Западные ништяки поставила выше родной земли и своих людей. Пошла к черту
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Alon Raven
Ответ Smutske
Так заявляла же служить России, по новой Конституции.
Ну так ВВ же говорил, что начинать войну не будет, будет заботиться обо всех, кучу нового изменит внутри страны.. Ну да, теперь много лекарств для ряда болезней в РФ не купить и не из-за санкций..
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Олег Кузнецов
Ответ Lina ninnen
Формальный герой России
Когда Губерниев начинает за кого-то заступать, сразу и не определить, это человеку будет в плюс или в минус.) С учетом сомнительной репутации самого Губерниева.
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Ярик01
Ответ Bartez1986
в 21-м веке человек живет, где он хочет, но сначала голосует за изменения в Констутиции, а потом успешно валит за бугор
Она свалила где-то в году 2008.
Возвращаясь лишь на короткие отрезки времени.
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Григ77
Елена гениальная спортсменка и просто нормальный человек.
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Алексей Спирихин
А почему есть только вроде как слова Исинбаевой и всевозможные мнения про это? Она больше ни интервью не давала, ничего не говорила чтоль?
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Jovid Mirzoev
Губер в пенсию хочет походу...
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Oleg Olegov
Почему то читаю все это голосом Азамата с Мяч ТВ)
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