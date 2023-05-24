Шубенков, Лысенко, Тангара и Макаренко одержали победы на командном чемпионате России
В Сочи прошел первый день командного чемпионата России по легкой атлетике.
Сочи
Женщины
100 м
1. Кристина Макаренко – 11,38
2. Ульяна Баженова – 11,73
3. Виктория Максимова – 11,85
100 м с/б
1. Руслана Романовская – 13,12
2. Виктория Погребняк – 13,26
3. Светлана Парахонько – 13,32
400 м
1. Екатерина Иванова – 53,26
2. Вероника Архипова – 53,61
3. Анастасия Шакуло – 53,81
800 м
1. Ольга Родиошкина – 2.03,25
2. Мария Прохорец – 2.03,48
3. Ольга Онуфриенко – 2.04,64
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 57,27
2. Вера Чалая – 57,80
3. Кристина Вершинина – 58,08
5000 м
1. Ольга Вовк – 15.39,73
2. Светлана Дорофеева – 15.46,80
3. Наталья Аристархова – 15.52,99
Прыжки с шестом
1. Ирина Михайлова – 4,45
2. Елизавета Бондаренко – 4,45
3. Полина Кнороз – 4,35
Прыжки в длину
1. Екатерина Левицкая – 6,55
2. Кристина Гурская – 6,43
3. Юлия Сохацкая – 6,27
Диск
1. Виолетта Игнатьева – 60,19
2. Мария Огрицко – 57,93
3. Анастасия Витюгова – 57,35
Молот
1. Елизавета Царева – 72,04
2. Елена Соболева – 71,80
3. Софья Палкина – 71,37
Мужчины
100 м
1. Данила Тен – 10,42
2. Ярослав Ткалич – 10,46
3. Владимир Скулин – 10,54
110 м с/б
1. Сергей Шубенков – 13,55
2. Артем Макаренко – 13,59
3. Анатолий Киселев – 13,68
400 м
1. Савелий Савлуков – 45,61
2. Артем Распутин – 46,46
3. Серафим Солодовников – 46,62
400 м с/б
1. Федор Иванов – 50,23
2. Владимир Лысенко – 50,74
3. Денис Новосельцев – 51,29
800 м
1. Степан Перегудов – 1.48,13
2. Егор Лимонов – 1.48,40
3. Роман Троценко – 1.48,62
5000 м
1. Владимир Никитин – 13.30,74
2. Петр Швецов – 13.58,40
3. Тимофей Голоктионов – 13.59,68
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,30
2. Георгий Тарабаров – 2,19
3. Матвей Тычинкин – 2,15
Тройной прыжок
1. Максим Нестеренко – 16,38
2. Дмитрий Чижиков – 16,28
3. Виталий Павлов – 16,25
Молот
1. Валерий Пронкин – 79,42
2. Александр Шиманович – 79,15
3. Денис Лукьянов – 74,19
Диск
1. Алексей Худяков – 64,42
2. Владислав Пучко – 61,07
3. Глеб Сидорченко – 60,01
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