Шубенков, Лысенко, Тангара и Макаренко одержали победы на командном чемпионате России

В Сочи прошел первый день командного чемпионата России по легкой атлетике.

Командный чемпионат России

Сочи

Женщины

100 м

1. Кристина Макаренко – 11,38

2. Ульяна Баженова – 11,73

3. Виктория Максимова – 11,85

100 м с/б

1. Руслана Романовская – 13,12

2. Виктория Погребняк – 13,26

3. Светлана Парахонько – 13,32

400 м

1. Екатерина Иванова – 53,26

2. Вероника Архипова – 53,61

3. Анастасия Шакуло – 53,81

800 м

1. Ольга Родиошкина – 2.03,25

2. Мария Прохорец – 2.03,48

3. Ольга Онуфриенко – 2.04,64

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 57,27

2. Вера Чалая – 57,80

3. Кристина Вершинина – 58,08

5000 м

1. Ольга Вовк – 15.39,73

2. Светлана Дорофеева – 15.46,80

3. Наталья Аристархова – 15.52,99

Прыжки с шестом

1. Ирина Михайлова – 4,45

2. Елизавета Бондаренко – 4,45

3. Полина Кнороз – 4,35

Прыжки в длину

1. Екатерина Левицкая – 6,55

2. Кристина Гурская – 6,43

3. Юлия Сохацкая – 6,27

Диск

1. Виолетта Игнатьева – 60,19

2. Мария Огрицко – 57,93

3. Анастасия Витюгова – 57,35

Молот

1. Елизавета Царева – 72,04

2. Елена Соболева – 71,80

3. Софья Палкина – 71,37

Мужчины

100 м

1. Данила Тен – 10,42

2. Ярослав Ткалич – 10,46

3. Владимир Скулин – 10,54

110 м с/б

1. Сергей Шубенков – 13,55

2. Артем Макаренко – 13,59

3. Анатолий Киселев – 13,68

400 м

1. Савелий Савлуков – 45,61

2. Артем Распутин – 46,46

3. Серафим Солодовников – 46,62

400 м с/б

1. Федор Иванов – 50,23

2. Владимир Лысенко – 50,74

3. Денис Новосельцев – 51,29

800 м

1. Степан Перегудов – 1.48,13

2. Егор Лимонов – 1.48,40

3. Роман Троценко – 1.48,62

5000 м

1. Владимир Никитин – 13.30,74

2. Петр Швецов – 13.58,40

3. Тимофей Голоктионов – 13.59,68

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,30

2. Георгий Тарабаров – 2,19

3. Матвей Тычинкин – 2,15

Тройной прыжок

1. Максим Нестеренко – 16,38

2. Дмитрий Чижиков – 16,28

3. Виталий Павлов – 16,25

Молот

1. Валерий Пронкин – 79,42

2. Александр Шиманович – 79,15

3. Денис Лукьянов – 74,19

Диск

1. Алексей Худяков – 64,42

2. Владислав Пучко – 61,07

3. Глеб Сидорченко – 60,01