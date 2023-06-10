Мемориал Знаменских. Шубенков, Иванюк, Моргунов, Скворцова и Федяев одержали победы
Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на Мемориале братьев Знаменских.
Мемориал братьев Знаменских
Москва
Мужчины
110 м с/б
1. Сергей Шубенков – 13,69
2. Константин Шабанов – 13,92
3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,94
400 м
1. Максим Федяев – 46,21
2. Савелий Савлуков – 46,27
3. Александр Масютенко – 46,72
Прыжки в высоту
1. Илья Иванюк – 2,24
2. Альперен Асет (Турция) – 2,24
3. Никита Анищенков – 2,21
Прыжки с шестом
1. Тимур Моргунов – 5,50
2. Михаил Шмыков – 5,45
3. Александр Соловьев – 5,30
Женщины
Тройной прыжок
1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,59
2. Екатерина Конева – 14,21
3. Дарья Нидбайкина – 14,14
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