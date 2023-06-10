Мемориал Знаменских. Шубенков, Иванюк, Моргунов, Скворцова и Федяев одержали победы

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Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на Мемориале братьев Знаменских.

Мемориал братьев Знаменских

Москва

Мужчины

110 м с/б

1. Сергей Шубенков – 13,69

2. Константин Шабанов – 13,92

3. Виталий Парахонько (Беларусь) – 13,94

400 м

1. Максим Федяев – 46,21

2. Савелий Савлуков – 46,27

3. Александр Масютенко – 46,72

Прыжки в высоту

1. Илья Иванюк – 2,24

2. Альперен Асет (Турция) – 2,24

3. Никита Анищенков – 2,21

Прыжки с шестом

1. Тимур Моргунов – 5,50

2. Михаил Шмыков – 5,45

3. Александр Соловьев – 5,30

Женщины

Тройной прыжок

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,59

2. Екатерина Конева – 14,21

3. Дарья Нидбайкина – 14,14

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