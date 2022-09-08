«Бриллиантовая лига». Магучих, Фрейзер-Прайс, Дюплантис, Рохас и Холлоуэй одержали победы в финале серии

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8 сентября прошел финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Первый день финала завершился накануне.

«Бриллиантовая лига»

Финал

Цюрих, Швейцария

Женщины

100 м

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,65

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,81

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,91 

100 м с/б

1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,29

2. Тиа Джонс (США) – 12,40

3. Британи Андерсон (Ямайка) – 12,42

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,99

2. Фьордализа Кофил (Доминиканская Республика) – 49,93

3. Сада Уильямс (Барбадос) – 49,98

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,03

2. Джанна Вудрафф (Панама) – 53,72

3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,77

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,63

2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.57,85

3. Сэйдж Хурта (США) – 1.58,47

1500 м

1. Фаит Кипьегон (Кения) – 4.00,44

2. Кьяра Магин (Ирландия) – 4.01,68

3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.01,73

3000 м с/п

1. Верквуха Гетачью (Эфиопия) – 9.03,57

2. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.04,47

3. Фейт Черотич (Кения) – 9.06,14

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,28

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,96

3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,85

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,94

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,94

Прыжки в длину

1. Ивана Вулета (Сербия) – 6,97

2. Хадди Сагния (Швеция) – 6,55

3. Куанеша Беркс (США) – 6,54

Диск

1. Валери Оллмен (США) – 67,77

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,31

3. Лилиана Ка (Португалия) – 63,34

Копье

1. Кара Вингер (США) – 64,98

2. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 63,72

3. Харука Китагути (Япония) – 63,56

Мужчины

100 м

1. Трэйвон Броммел (США) – 9,94

2. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,05

3. Аарон Браун (Канада) – 10,06

110 м с/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 13,02

2. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 13,06

3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,26

400 м

1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,26

2. Брайс Дедмон (США) – 44,47

3. Вернон Норвуд (США) – 44,66

400 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,98

2. Халлифа Россер (США) – 47,76

3. Сиджей Аллен (США) – 48,21

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,02

2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,27

3. Олли Хоар (Австралия) – 3.30,59

3000 м с/п

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.07,67

2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.08,56

3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8.08,61

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,07

2. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,86

3. Кристофер Нильсен (Норвегия) – 5,81

Прыжки в длину

1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,42

2. Марки Денди (США) – 8,18

3. Майкель Массо (Куба) – 8,05

Тройной прыжок

1. Энди Диас (Куба) – 17,70

2. Педро Пичардо (Португалия) – 17,63

3. Хордан Диас (Куба) – 17,60

Диск

1. Кристиан Чех (Словения) – 67,10

2. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 65,70

3. Андрюс Гуджюс (Литва) – 65,28

Копье

1. Нирадж Чопра (Индия) – 88,44

2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86,94

3. Юлиан Вебер (Германия) – 83,73

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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