«Бриллиантовая лига». Магучих, Фрейзер-Прайс, Дюплантис, Рохас и Холлоуэй одержали победы в финале серии

8 сентября прошел финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.
Первый день финала завершился накануне.
Финал
Цюрих, Швейцария
Женщины
100 м
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,65
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,81
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,91
100 м с/б
1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,29
2. Тиа Джонс (США) – 12,40
3. Британи Андерсон (Ямайка) – 12,42
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 48,99
2. Фьордализа Кофил (Доминиканская Республика) – 49,93
3. Сада Уильямс (Барбадос) – 49,98
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,03
2. Джанна Вудрафф (Панама) – 53,72
3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,77
800 м
1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,63
2. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.57,85
3. Сэйдж Хурта (США) – 1.58,47
1500 м
1. Фаит Кипьегон (Кения) – 4.00,44
2. Кьяра Магин (Ирландия) – 4.01,68
3. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.01,73
3000 м с/п
1. Верквуха Гетачью (Эфиопия) – 9.03,57
2. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.04,47
3. Фейт Черотич (Кения) – 9.06,14
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,28
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,96
3. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,85
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,94
3. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,94
Прыжки в длину
1. Ивана Вулета (Сербия) – 6,97
2. Хадди Сагния (Швеция) – 6,55
3. Куанеша Беркс (США) – 6,54
Диск
1. Валери Оллмен (США) – 67,77
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,31
3. Лилиана Ка (Португалия) – 63,34
Копье
1. Кара Вингер (США) – 64,98
2. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 63,72
3. Харука Китагути (Япония) – 63,56
Мужчины
100 м
1. Трэйвон Броммел (США) – 9,94
2. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,05
3. Аарон Браун (Канада) – 10,06
110 м с/б
1. Грант Холлоуэй (США) – 13,02
2. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 13,06
3. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,26
400 м
1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,26
2. Брайс Дедмон (США) – 44,47
3. Вернон Норвуд (США) – 44,66
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,98
2. Халлифа Россер (США) – 47,76
3. Сиджей Аллен (США) – 48,21
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,02
2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,27
3. Олли Хоар (Австралия) – 3.30,59
3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.07,67
2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.08,56
3. Абрахам Кибивот (Кения) – 8.08,61
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,07
2. Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5,86
3. Кристофер Нильсен (Норвегия) – 5,81
Прыжки в длину
1. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,42
2. Марки Денди (США) – 8,18
3. Майкель Массо (Куба) – 8,05
Тройной прыжок
1. Энди Диас (Куба) – 17,70
2. Педро Пичардо (Португалия) – 17,63
3. Хордан Диас (Куба) – 17,60
Диск
1. Кристиан Чех (Словения) – 67,10
2. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 65,70
3. Андрюс Гуджюс (Литва) – 65,28
Копье
1. Нирадж Чопра (Индия) – 88,44
2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 86,94
3. Юлиан Вебер (Германия) – 83,73
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.