Фрейзер-Прайс, Магучих, Дюплантис, Кипчоге, Холлоуэй и Рохас номинированы на звание лучшего легкоатлета 2022 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала список номинантов на звание лучшего спортсмена 2022 года.

Легкоатлеты представлены в мужской и женской номинациях. Победители определятся 31 октября путем голосования среди членов совета World Athletics, спортсменов и болельщиков.

Мужчины

Кристиан Чех (Словения, метание диска)

Алисон дос Сантос (Бразилия, бег на 400 м с/б)

Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом)

Суфьян Эль-Баккали (Марокко, бег на 3000 м с/п)

Грант Холлоуэй (США, барьерный бег на 110 м с/б)

Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег на 1500 и 5000 м)

Элиуд Кипчоге (Кения, марафон)

Ноа Лайлс (США, бег на 200 м)

Андерсон Петерс (Гренада, метание копья)

Педро Пичардо (Португалия, тройной прыжок)

Женщины

Тоби Амусан (Нигерия, бег на 100 м с/б)

Чейз Или (США, толкание ядра)

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег на 100 м)

Кимберли Гарсия Леон (Перу, спортивная ходьба)

Шерика Джексон (Ямайка, бег на 200 м)

Фаит Кипьегон (Кения, бег на 1500 м)

Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту)

Сидни Маклафлин (США, бег на 400 м с/б)

Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова, бег на 400 м)

Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок)