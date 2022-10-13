Фрейзер-Прайс, Магучих, Дюплантис, Кипчоге, Холлоуэй и Рохас номинированы на звание лучшего легкоатлета 2022 года
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала список номинантов на звание лучшего спортсмена 2022 года.
Легкоатлеты представлены в мужской и женской номинациях. Победители определятся 31 октября путем голосования среди членов совета World Athletics, спортсменов и болельщиков.
Мужчины
Кристиан Чех (Словения, метание диска)
Алисон дос Сантос (Бразилия, бег на 400 м с/б)
Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом)
Суфьян Эль-Баккали (Марокко, бег на 3000 м с/п)
Грант Холлоуэй (США, барьерный бег на 110 м с/б)
Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег на 1500 и 5000 м)
Элиуд Кипчоге (Кения, марафон)
Ноа Лайлс (США, бег на 200 м)
Андерсон Петерс (Гренада, метание копья)
Педро Пичардо (Португалия, тройной прыжок)
Женщины
Тоби Амусан (Нигерия, бег на 100 м с/б)
Чейз Или (США, толкание ядра)
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег на 100 м)
Кимберли Гарсия Леон (Перу, спортивная ходьба)
Шерика Джексон (Ямайка, бег на 200 м)
Фаит Кипьегон (Кения, бег на 1500 м)
Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту)
Сидни Маклафлин (США, бег на 400 м с/б)
Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова, бег на 400 м)
Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок)
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