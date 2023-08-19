Данил Лысенко: «Уже не ожидаю, что нас пустят на Олимпиаду, настроен на другие цели»

Прыгун в высоту Данил Лысенко не верит, что россияне выступят на Олимпиаде-2024.

«Я уже, в принципе, и не ожидаю, что нас пустят на Олимпиаду, настроен на другие цели. Очень рад, что у нас запланированы крупные старты, среди которых Игры БРИКС и Игры дружбы. Надеюсь, что все получится», – сказал .

Сегодня легкоатлет победил в финале серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге с результатом 2,35 метра.

«Есть чувство разочарования, расстроился, что не взял 2,37 метра, не смог справиться с эмоциями. Сильно завелся. В первой попытке у меня был запас на 2,40 метра, меня это завело, и следующие две попытки я начинал куда-то гнать, а не надо было», – отметил Лысенко.

Спортсмен рассказал, что будет следить за чемпионатом мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште с 19 по 27 августа.

«Очень интересно, что они там напрыгают, хочется сравнить с нашими результатами», – добавил он.