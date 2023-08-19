«Королева российского спорта». Лысенко и Королева победили в прыжках в высоту, Иванюк – 2-й, Ласицкене – 3-я
Мария Ласицкене заняла 3-е место в финале серии «Королева российского спорта».
Сегодня в Екатеринбурге прошли женские и мужские соревнования по прыжкам в высоту. Кристина Королева и Данил Лысенко одержали победы.
Финал
Екатеринбург
Прыжки в высоту
Женщины
1. Кристина Королева – 1,93
2. Карина Демидик (Беларусь) – 1,93
3. Мария Ласицкене – 1,91
Мужчины
1. Данил Лысенко – 2,35
2. Илья Иванюк – 2,33
3. Матвей Тычинкин – 2,26
Мария Ласицкене вышла на соревнования в кепке со словами «добро», «любовь», «дружба» и «мир»
Логично.