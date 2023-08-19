«Королева российского спорта». Лысенко и Королева победили в прыжках в высоту, Иванюк – 2-й, Ласицкене – 3-я

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Мария Ласицкене заняла 3-е место в финале серии «Королева российского спорта».

Сегодня в Екатеринбурге прошли женские и мужские соревнования по прыжкам в высоту. Кристина Королева и Данил Лысенко одержали победы.

«Королева российского спорта»

Финал

Екатеринбург

Прыжки в высоту

Женщины

1. Кристина Королева – 1,93

2. Карина Демидик (Беларусь) – 1,93

3. Мария Ласицкене – 1,91

Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,35

2. Илья Иванюк – 2,33

3. Матвей Тычинкин – 2,26

Мария Ласицкене вышла на соревнования в кепке со словами «добро», «любовь», «дружба» и «мир»

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6 комментариев

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Аленка_76
Мария молодец! После серьёзной травмы, это хороший результат!
+8
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Tytti
Мария умница!
+3
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suda net
На соревнованиях "Королева российского спорта" победила Королева.
Логично.
+3
0
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Мария Коваленко
Молодец Мария
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Мила Расковалова
Отличный результат после травмы
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Аморалинни
Кепка не помогла
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