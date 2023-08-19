«Королева российского спорта». Лысенко и Королева победили в прыжках в высоту, Иванюк – 2-й, Ласицкене – 3-я

Мария Ласицкене заняла 3-е место в финале серии «Королева российского спорта».

Сегодня в Екатеринбурге прошли женские и мужские соревнования по прыжкам в высоту. Кристина Королева и одержали победы.

«Королева российского спорта»

Финал

Екатеринбург

Прыжки в высоту

Женщины

1. Кристина Королева – 1,93

2. (Беларусь) – 1,93

3. Мария Ласицкене – 1,91

Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,35

2. – 2,33

3. Матвей Тычинкин – 2,26

Мария Ласицкене вышла на соревнования в кепке со словами «добро», «любовь», «дружба» и «мир»