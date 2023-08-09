Данил Лысенко: «Конкуренция с белорусскими прыгунами толкает вперед»

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в высоту, россиянин Данил Лысенко оценил конкуренцию с белорусскими спортсменами на совместных турнирах.

– Конкуренция с белорусскими прыгунами толкает вперед. Максим Недосеков (бронзовый олимпийский призер из Беларуси – Sports.ru) сейчас набирает обороты после травмы. Он может гораздо больше и будет прыгать значительно выше, чем сейчас.

– В Минске на чемпионате Беларуси вы установили лучший результат сезона в Европе – 2,35 метра. За счет чего это удалось?

– Был хороший настрой. При этом я был физически готов. Плюс стадион там очень классный. Мне понравилось, – заявил россиянин.

6 августа Лысенко также одержал победу на чемпионате России в Челябинске с результатом 2,33 м.

– В Челябинске на чемпионате России было тяжело выступать. Приличный результат удалось показать во многом благодаря поддержке трибун. Зрители очень мотивируют. В прошлом году на Спартакиаде в Челябинске я прыгнул 2,28 метра. В этом чуть не закончил на 2,27. Я уже думал, что это место такое, где мне не везет. Но я смог собраться.

– Впереди финал серии «Королева российского спорта» (17-19 августа – Sports.ru). Успеете восстановиться после чемпионата страны?

– Сложно сказать, я постараюсь это сделать. После чемпионата Беларуси прошла неделя, и мне не хватило этого времени. Не знаю, как будет в Екатеринбурге, – отметил Лысенко.