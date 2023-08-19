Лысенко, Трофимец, Палкина и Царева выступят на турнире в Минске 25 августа

Теги метания сборная России прыжки в высоту толкание ядра БФЛА Данил Лысенко Софья Палкина Елизавета Царева Снежана Трофимец Легкая атлетика

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко выступит на Мемориале Ромуальда Клима в Минске.

Об этом сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА). Соревнования пройдут 25 августа.

Кроме Лысенко планируют выступить и другие российские легкоатлеты: Снежана Трофимец (толкание ядра), Софья Палкина и Елизавета Царева (обе – метание молота).

На данный момент прием заявок на участие продолжается.

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