Лысенко, Трофимец, Палкина и Царева выступят на турнире в Минске 25 августа

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко выступит на Мемориале Ромуальда Клима в Минске.

Об этом сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА). Соревнования пройдут 25 августа.

Кроме Лысенко планируют выступить и другие российские легкоатлеты: Снежана Трофимец (толкание ядра), Софья Палкина и Елизавета Царева (обе – метание молота).

На данный момент прием заявок на участие продолжается.