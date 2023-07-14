Кубок России. Лысенко, Кнороз, Макаренко, Кривошапка, Конева одержали победы, Иванюк – 2-й, другие результаты

Данил Лысенко и Полина Кнороз одержали победы на Кубке России по легкой атлетике.

Кубок России

Жуковский

Женщины

100 м

1. – 11,15

2. Юлия Караваева – 11,47

3. Ульяна Баженова – 11,54

400 м

1. – 52,47

2. Вероника Архипова – 52,67

3. Екатерина Иванова – 53,04

400 м с/б

1. – 57,36

2. Кристина Вершинина – 58,02

3. Вера Чалая – 58,45

800 м

1. Ольга Родиошкина – 2.03,33

2. Мария Прохорец – 2.04,03

3. Мария Владимирова – 2.05,18

5000 м

1. Ольга Вовк – 15.31,01

2. Светлана Дорофеева – 15.33,63

3. Любовь Дубровская – 15.36,33

Прыжки с шестом

1. – 4,65

2. – 4,45

3. Татьяна Калинина – 4,35

Прыжки в длину

1. Кристина Гурская – 6,38

2. Рамиля Валитова – 6,35

3. Виктория Горлова – 6,20

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,30

2. Дарья Нидбайкина – 13,82

3. Валентина Косолапова – 13,32

Молот

1. Софья Палкина – 70,90

2. Елизавета Царева – 69,43

3. Анастасия Григорьева – 66,64

Диск

1. Анастасия Витюгова – 59,36

2. Виолетта Игнатьева – 58,90

3. Юлия Мальцева – 57,82

Мужчины

100 м

1. Владислав Скулин – 10,30

2. Дмитрий Тимков – 10,34

3. Алексей Лаптев – 10,40

400 м

1. Савелий Савлуков – 46,02

2-3. Серафим Солодовников - 46,74

2-3. Артем Арасланов – 46,74

400 м с/б

1. Федор Иванов – 50,09

2. Вадим Кукалев – 50,27

3. Дмитрий Пасечник – 50,65

800 м

1. Константин Холмогоров – 1.47,64

2. Игорь Ращупкин – 1.47,69

3. Сергей Дубровский – 1.48,01

3000 м с/п

1. Дмитрий Иваненко – 8.35,58

2. Вячеслав Скудный – 8.41,01

3. Максим Якушев – 8.47,55

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,33

2. Илья Иванюк – 2,23

3. Никита Анищенков – 2,23

Молот

1. Валерий Пронкин – 76,11

2. Денис Лукьянов – 74,89

3. Андрей Романов – 74,25

Диск

1. Алексей Худяков – 63,90

2. Александр Добренький – 60,50

3. Алексей Сысоев – 58,03