Кубок России. Лысенко, Кнороз, Макаренко, Кривошапка, Конева одержали победы, Иванюк – 2-й, другие результаты
Данил Лысенко и Полина Кнороз одержали победы на Кубке России по легкой атлетике.
Кубок России
Жуковский
Женщины
100 м
1. Кристина Макаренко – 11,15
2. Юлия Караваева – 11,47
3. Ульяна Баженова – 11,54
400 м
1. Антонина Кривошапка – 52,47
2. Вероника Архипова – 52,67
3. Екатерина Иванова – 53,04
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 57,36
2. Кристина Вершинина – 58,02
3. Вера Чалая – 58,45
800 м
1. Ольга Родиошкина – 2.03,33
2. Мария Прохорец – 2.04,03
3. Мария Владимирова – 2.05,18
5000 м
1. Ольга Вовк – 15.31,01
2. Светлана Дорофеева – 15.33,63
3. Любовь Дубровская – 15.36,33
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,65
2. Аксана Гатауллина – 4,45
3. Татьяна Калинина – 4,35
Прыжки в длину
1. Кристина Гурская – 6,38
2. Рамиля Валитова – 6,35
3. Виктория Горлова – 6,20
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,30
2. Дарья Нидбайкина – 13,82
3. Валентина Косолапова – 13,32
Молот
1. Софья Палкина – 70,90
2. Елизавета Царева – 69,43
3. Анастасия Григорьева – 66,64
Диск
1. Анастасия Витюгова – 59,36
2. Виолетта Игнатьева – 58,90
3. Юлия Мальцева – 57,82
Мужчины
100 м
1. Владислав Скулин – 10,30
2. Дмитрий Тимков – 10,34
3. Алексей Лаптев – 10,40
400 м
1. Савелий Савлуков – 46,02
2-3. Серафим Солодовников - 46,74
2-3. Артем Арасланов – 46,74
400 м с/б
1. Федор Иванов – 50,09
2. Вадим Кукалев – 50,27
3. Дмитрий Пасечник – 50,65
800 м
1. Константин Холмогоров – 1.47,64
2. Игорь Ращупкин – 1.47,69
3. Сергей Дубровский – 1.48,01
3000 м с/п
1. Дмитрий Иваненко – 8.35,58
2. Вячеслав Скудный – 8.41,01
3. Максим Якушев – 8.47,55
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,33
2. Илья Иванюк – 2,23
3. Никита Анищенков – 2,23
Молот
1. Валерий Пронкин – 76,11
2. Денис Лукьянов – 74,89
3. Андрей Романов – 74,25
Диск
1. Алексей Худяков – 63,90
2. Александр Добренький – 60,50
3. Алексей Сысоев – 58,03
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