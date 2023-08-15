Легкоатлет Кулятин о нейтральном статусе: «Лично для меня нет разницы. Ты годами убивался, чтобы показать результат, и такие моменты упускать нельзя»

Паралимпийский чемпион объяснил готовность выступать в нейтральном статусе.

Антон Кулятин – победитель Паралимпиады-2020 в Токио в беге на 1500 м, он выступал в категории для спортсменов с нарушением зрения (T13). На этой же дистанции он также выиграл бронзу чемпионата России-2023 в Челябинске, где соревновался со здоровыми атлетами.

– В нынешней ситуации, если бы российских спортсменов вернули на соревнования, тебе не было бы страшно за себя?

– Это спорт. Он должен быть интересен, здесь должны выступать все сильнейшие. Рыкать друг на друга и во всем обвинять – это неправильно. Наверное, нас и не пускают, чтобы избежать каких-то конфликтов. Видимо, организаторы боятся, что этих конфликтов не избежать.

– Ты выиграл Паралимпиаду под нейтральным флагом. Но тебе принципиально выигрывать под российским флагом?

– Лично для меня нет разницы. Спортивная карьера у нас слишком короткая и травмоопасная, оборваться может в любой момент. Если у тебя есть хоть малейшая возможность выступить – нужно выступать. Ты годами убивался, чтобы показать результат, и такие моменты упускать нельзя. Я ведь приехал результат показывать, а не политические убеждения демонстрировать.

– Сейчас много споров идет о том, что на Олимпиаду нужно ехать только на своих условиях, а не на тех, что предлагает МОК (Международный олимпийский комитет). Ты на чьей стороне?

– Я согласен, что Россия – сильная и могучая держава. Но если мы пропустим Олимпиаду, то загубим не только то поколение спортсменов, которые готовы выступать здесь и сейчас, но и то, которое еще только растет.

Можно проявить гордость и сказать, что вернемся только на своих условиях, с флагом и гимном, а пока сидеть дома. Но мир, смотрю, особо и не отчаивается, что нас там нет. Норвежские лыжники, что ли, сильно расстроились отсутствию наших? Выиграли все и довольны.

За любую возможность нужно цепляться. Это мое мнение. Я говорю только с точки зрения спортсмена. Но у любого человека может быть другая точка зрения, – сказал Кулятин.