«Уже не знают, что выдумать. Делают упреждающий удар – наглости им не занимать». Роднина о предложении Украины запретить въезд российским спортсменам в другие страны

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Фигурное катание

Ирина Роднина раскритиковала идею Украины запретить въезд российским спортсменам в страны.

Ранее украинский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским и белорусским спортсменам, а также спортивным делегациям.

«Они уже не знают, что выдумать. Это скорее вопрос уже не к Украине, а к лидерам стран, к которым они обратились. У нас есть дружественные и не очень страны.

На Украине понимают, что россиян, пусть и не всех, стали допускать к международным соревнованиям, в частности к квалификации к Олимпийским играм. Они делают упреждающий удар – наглости им не занимать.

У нас есть свои задачи, и нам надо настойчиво, планомерно их решать. Если правительство той или иной страны начинает вмешиваться в спортивные дела, то это нарушение всех принципов олимпизма. Нам надо им напомнить, что такое олимпийское движение и каковы его основные принципы.

Нам надо набраться терпения и не шарахаться из стороны в сторону, а предлагать что-то дельное. Не по горячим следам – зуб за зуб отвечать, а действовать предметно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ.

8 комментариев

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Хреновый Воронеж
Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду. М.Е. Салтыков-Щедрин.
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Геннадий Тимченко
так надо наверно поддержать правительство и президента с их списком "недружественных стран" - самим не пытаться туда ехать и, главное, вывезти оттуда своих родственников. Вы же так планируете поступить, депутат Роднина❓☝️
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Under
постойте, это же ВС РФ вынуждены были сделать упреждающий удар, а то мало ли что
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Геннадий Тимченко
Ответ Вадим flanec
Причём тут родственники чиновников за границей. Речь идёт о возможности спортсменам из России, участвовать в международных соревнованиях, а Украина пытается внести предложение о запрете на въезд в какую либо страну российских спортсменов, для участия в международных соревнованиях. Шовинизм однако.
какой такой шовинизм - если страна недружественная по решению правительства РФ, то зачем туда пытаться пролезть❓🤔непатриотично, однако ☝️
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Геннадий Тимченко
Ответ Вадим flanec
Че за бред. По твоему, теперь на соревнования не ездить в Европу совсем, из-за того что так Украина хочет? С какого перепугу.
так президент РФ вместе с правительством РФ признали эти страны недружественными - при чём тут Украина ❓🤔 будьте любезны выполнять требования правительства и президента
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