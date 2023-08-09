«Уже не знают, что выдумать. Делают упреждающий удар – наглости им не занимать». Роднина о предложении Украины запретить въезд российским спортсменам в другие страны

Ирина Роднина раскритиковала идею Украины запретить въезд российским спортсменам в страны.

Ранее украинский комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским и белорусским спортсменам, а также спортивным делегациям.

«Они уже не знают, что выдумать. Это скорее вопрос уже не к Украине, а к лидерам стран, к которым они обратились. У нас есть дружественные и не очень страны.

На Украине понимают, что россиян, пусть и не всех, стали допускать к международным соревнованиям, в частности к квалификации к Олимпийским играм. Они делают упреждающий удар – наглости им не занимать.

У нас есть свои задачи, и нам надо настойчиво, планомерно их решать. Если правительство той или иной страны начинает вмешиваться в спортивные дела, то это нарушение всех принципов олимпизма. Нам надо им напомнить, что такое олимпийское движение и каковы его основные принципы.

Нам надо набраться терпения и не шарахаться из стороны в сторону, а предлагать что-то дельное. Не по горячим следам – зуб за зуб отвечать, а действовать предметно», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ.