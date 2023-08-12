Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника: «В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание»

Теги Владимир Путин Политика ЗОЖ любительский спорт массовый спорт Легкая атлетика

Владимир Путин поздравил спортсменов с Днем физкультурника.

Поздравительная телеграмма от президента России опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем физкультурника.

Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни.

В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы.

В регионах проводятся такие масштабные мероприятия, как «Кросс нации», «Лыжня России», «Сельские спортивные игры», соревнования школьников «Президентские состязания», «Всероссийские юношеские Игры боевых искусств», другие интересные спартакиады и турниры.

Все они способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодежи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов. В этой связи особые слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам, всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.

Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», – говорится в поздравлении.

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46 комментариев

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bellyashe
Ответ Розе Ротенбергино
Товарищ, доллар по сто уже!
теперь американцам, чтобы купить 1 доллар, нужно 100 рублей. а рубли-то все у нас! очередная победа мистера пу😎
+106
-7
+99
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alexey alexeev
Пусть не забудет поздравить россиян с долларом по 100, как никак это его заслуга
+101
-6
+95
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Pasha0403
за 35 лет страна вновь оказалась в 19веке, спасибо геотаксисту.
+55
0
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Розе Ротенбергино
Товарищ, доллар по сто уже!
+46
-6
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Николай Антонов
В России приоритетное внимание уделяется обогащению чиновников, а также обворовыванию и убийству населения
+37
-1
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R
Проводите деда под руку в школьный спортзал и раздевалки в регионе, но не постановочный и дешёвый пластиком отделанный, я про помещение, а не деда
+33
-6
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Francesc Fàbregas
Со всей силы делает вид что ничего страшного не происходит.
+25
-3
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Владимир Тарасенко
Не нужны нам твои поздравления, уйди уже
+25
-4
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арап Петра Великого
Ответ alexey alexeev
Пусть не забудет поздравить россиян с долларом по 100, как никак это его заслуга
С Днем физкультурника, спортсмены
---------------------------
Звучит как насмешка для спортсменов профессионалов посвятивших лучшие годы жизни к соревнованиям высших достижений ((
+19
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Алекс Алекс
Вы своему нафталиновому хоть бы текст меняли раз в 20 лет.
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-2
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psa.1207
Поздравил тот, который из Москвы от Вагнера сбежал, или который в Дагестане с девушками обнимался?
+14
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Beloded2007
Рубль тоже упал и отжимается
+13
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Dmitry Koway
Ответ Розе Ротенбергино
Товарищ, доллар по сто уже!
ему такую информацию в папочках не приносят. да и еслиб принесли, она для него ничего не значит
+12
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Сергей Aficionado
Поздравил наш Хоккейный Физкультурник молодежь с праздником... и дальше продолжил приоритетную аннигиляцию чужих городов и полей, вместе с той молодежью в окопах. А в соседней стране этой - даже в футбол не могут спокойно сыграть. Там теперь не до Дня Физкультурника.
+14
-4
+10
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Pasha0403
Ответ alexey alexeev
Пусть не забудет поздравить россиян с долларом по 100, как никак это его заслуга
он разве не скукожился?!
+9
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Dim.net
Ну да, конечно, уделяется внимание. У нас в городе, достаточно не маленьком и с хорошими спортивными традициями, один из основных стадионов ремонтируют сами работники спорткомплекса, тренера, родители и просто неравнодушные граждане. А всё это происходит из-за экономии, потому что средства не выделяются.
На этом стадионе занимаются не только дети и спортсмены, а и обычные физкультурники любители.
+8
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Глеб Саратов
Ответ Николай Антонов
В России приоритетное внимание уделяется обогащению чиновников, а также обворовыванию и убийству населения
забыли про обвинения в этом "коварного Запада"
+9
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Алар
Еще один друг физкультурников… И пусть в стране бардак, но день физкультурника важнее бардака всего!
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Уся Ваткин
Ответ alexey alexeev
Пусть не забудет поздравить россиян с долларом по 100, как никак это его заслуга
Курс доллара признался, что чувствует себя на все 100
+7
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JPM
кхе кхе
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BlackJet
— Правильно говорят: молчи и сойдешь за умного.
— Почему?
— Где ты видел молчащего дурака?
+6
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Ковид 07.10.52
Я 45 лет занимаюсь развитием массового спорта, сейчас самое ужасное отношение...раньше в союзе помогали, потом все разрешили, потом не мешали, а теперь закрывают...одни лозунги...
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Nerazzurri-88
Ого, сколько я лапши с ушей собрал. Можно заварить.
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Sakurachan
День физкультурника и доллар по сто, не день а праздник!
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Groznyi2024
Ответ alexey alexeev
Пусть не забудет поздравить россиян с долларом по 100, как никак это его заслуга
Заранее не поздравляют, дождёмся понедельника)
+2
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