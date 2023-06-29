Sports.ru ищет авторов в раздел о здоровом образе жизни

«Делаем спорт лучше» – самое точное определение нашей базовой установки, которое неизменно уже более 20 лет. Мы делаем спорт доступнее, понятнее и интереснее через создание качественного контента и через его дистрибуцию на все возможные платформы.

Sports.ru – не просто новостной сайт о спорте. Это главное медиа о спорте на русском языке с 30 млн MAU, позволяющее пользователям читать тексты, блоги и новости, следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

Сейчас мы ищем автора в «Здоровье» – это раздел Sports.ru, где мы рассказываем о спорте как занятии и возможности стать лучше, при этом не забывая о здоровье и удовольствии. Мы пишем о тренировках, питании, медицине, травмах и восстановлении, заботе о себе, вдохновении в спорте и поиске новых целей.

Условия

Наш идеальный автор готов к тому, что статья – это не творчество, а работа. В текст будут вноситься правки (обычно 2-3 круга правок, но иногда нужно больше), все факты нужно подвергать сомнению и проверять, находить качественные исследования. Необходимо уметь читать исследования и медицинские статьи на английском.

Идеальный автор готов работать в любых форматах: написать текст по ТЗ для поисковых запросов, сделать лонгрид-исследование, взять интервью, подготовить вопросы для теста.

Мы работаем удаленно, нет четкого графика с 9 до 18, мы договариваемся на определенный объем работ (и платим за выполненную работу, а не количество знаков). При этом наш автор мечты готов выполнить ситуативную задачу (например, взять срочный комментарий и выпустить статью за 1-3 часа), готов к строгим дедлайнам.

Точный объем работы и формат занятости обсуждаются индивидуально.

Процесс найма

Знакомство: письмо о себе и короткое неоплачиваемое тестовое задание.

Собеседование с будущими коллегами.

Оффер и первая оплачиваемая статья, после которой мы окончательно убедимся, что подходим друг другу.

Откликнуться

Присылайте на почту zozh@sports.ru письмо с рассказом о себе (в свободной форме, не резюме), приложите к нему примеры статей и результат тестового задания в Google Docs. В заголовке письма напишите «Автор для Sports.ru».

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